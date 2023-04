Großeinsatz der Feuerwehr Bremen: Vereinsheim der Kleingärtner brennt nieder

Von: Marcel Prigge

In Bremen ist in den frühen Morgenstunden ein Vereinsheim komplett niedergebrannt. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus.

Bremen – In den frühen Morgenstunden ist am heutigen Dienstag, 25. April 2023, durch ein Feuer das Vereinsheim des Kleingärtner- und Kleinsiedlerverein Blockland im Ortsteil Hohweg in Bremen vollständig zerstört worden. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war vor Ort, zurzeit dauern noch einzelne Löscharbeiten an.

Vereinsheim brennt in Bremen nieder: Großeinsatz der Feuerwehr

Wie die Feuerwehr Bremen mitteilt, rückten die ersten Einsatzkräfte gegen 04:40 Uhr zu der Einsatzstelle in das Kleingartengebiet aus. Dort stand das eingeschossige Vereinsheim bereits in Vollbrand, die Flammen schlugen aus den Fenstern. „Mehrere Trupps unter Atemschutz bekämpften das Feuer und verhinderten eine weitere Ausbreitung“, heißt es in einer Mitteilung.

Die Feuerwehr Bremen rückte am Dienstag, 25. April 2023, zu einem Feuer in einer Kleingartensiedlung aus. Ein Vereinsheim brannte vollständig nieder. © David Inderlied/dpa (Symbolbild)

Über eine Drehleiter sei das Feuer im Dachbereich gelöscht worden, der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Bereits um 6 Uhr seien nur noch vereinzelte Glutnester zu sehen gewesen. „Um auch die letzten Glutnester ablöschen zu können, mussten Teile der Dachhaut aufwendig aufgenommen werden. Die Nachlöscharbeiten dauern aktuell noch an.“

Verdacht auf „lungengängige Fasern“: Umfangreiche Hygienemaßnahmen durch möglichen Asbest im Vereinsheim

Während des Einsatzes und im Nachgang waren umfangreiche Schutz- und Hygienemaßnahmen erforderlich, da der Verdacht bestand, dass bei dem Brand lungengängige Fasern freigesetzt wurden, berichtet die Feuerwehr in Bremen weiter. Diese gelten – wie beispielsweise Asbest – als potenziell gesundheitsschädlich.

Im Einsatz waren Einheiten der Feuer- und Rettungswachen 1 und 7, der Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Burgdamm und Bremen-Neustadt sowie das Tanklöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache 2, ein Einsatzleitdienst, der Gerätewagen Atemschutz, der Gerätewagen Hygiene sowie der Gerätewagen Umweltschutz. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe konnten derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.