Kleines Budget, viel Herzblut

Breme - Von Steffen Koller. Zwei Welten trafen aufeinander, zwei ganz unterschiedliche Tanzstile begegneten sich auf der Bühne, zwei gänzlich verschiedene Kulturen verschmolzen zu einer Show. „Breaking Salsa“ hat am Freitagabend Premiere im Bremer Metropol-Theater gefeiert. Und trotz zum Teil leerer Sitzreihen und einiger Abstriche begeisterte die Darbietung um Tanz-Weltmeisterin Nathalie Waschulewski das Publikum.

Gleich vorweg: So viel Herzblut, Engagement und Leidenschaft hat man selten erlebt bei einer Show, die von so jungen – und womöglich noch unerfahrenen Verantwortlichen – entworfen und auf die Bühne gebracht wurde. „Breaking Salsa“ verbindet Elemente des klassischen Tanzes mit modernen Aspekten des Hip-Hop und Breakdance. New Yorker Bronx trifft südamerikanisches Flair, die Kultur der Straße verschmilzt mit dem Temperament ferner Karibikstrände. Und das gelang den Darstellern um die Bremer Weltmeisterin Nathalie Waschulewski trotz einiger Abstriche gut. Nicht perfekt, dazu merkte man der Show zu sehr an, dass dahinter (noch) kein hochprofessionelles Management steckt. Doch konnte man das erwarten? Bei einem Team, das nach eigener Aussage nicht nur Choreographien und Lichtkonzepte, sondern auch Kostüme und Musik in Eigenregie entwirft? Keine riesige Produktionsfirma im Hintergrund, keine aufgeblasene Marketingabteilung.

Auf der Bühne standen sechs LED-Bildschirme, die mehr schlecht als recht so etwas wie karibische Atmosphäre liefern sollten – und es leider nicht taten. Das Lichtkonzept schmeichelte ebensowenig. Sowohl dem Publikum, das häufig geblendet wurde, als auch den Darstellern.

Doch das waren Nebensächlichkeiten. Denn entscheidend – und hier punktete „Breaking Salsa“ – war die Freude, die das insgesamt 18-köpfige und international bestückte Ensemble auf die Bühne brachte.

Lächeln, auch wenn es mal nicht so gut lief. Das Publikum mitreißen, auch wenn einige Sitzreihen gänzlich leer blieben – auch das ist Qualität. Und diese zeigten die Tänzer und Musiker knapp zwei Stunden lang. Qualität, die belohnt wurde. Mit stehenden Ovationen und mit minutenlangem Applaus.

Die Geschichte ist schnell erzählt, auch wenn nicht immer so etwas wie ein roter Faden erkennbar war. Ein kleines Mädchen, tanzbegeistert, dafür genervt vom Vater und der Schule, will raus. Raus in die weite Welt. Und vor allem: tanzen.

Die Frage: Hip-Hop oder Breakdance? Glitzerkleid oder weite Hosen? Letztlich beides, denn beides funktionierte auf der Bühne. Körperbeherrschung auf einem hohen Niveau, dazu muskelbepackter Körper.

Eine Mischung, die ankam. Nicht perfekt, aber eben mit einer großen Portion gelebter Leidenschaft. Oder wie es ein Zuschauer sagte: „Tolle Show – mit Luft nach oben.“