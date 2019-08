Kleine Beute, großer Schaden

Will umfassend aussagen: Die 32-jährige Angeklagte, der insgesamt sechs Fälle von schwerem Bandendiebstahl zur Last gelegt werden, kündigte für den kommenden Prozesstag ein Geständnis an. Das könnte ihr eine Haftstrafe ersparen. Foto: KOLLER

Bremen - Von Steffen Koller. Das nennt man wohl ein Schnellverfahren: Nachdem am Freitag der Prozess gegen eine 32-Jährige wegen schweren Bandendiebstahls begonnen hatte, könnte er bereits kommende Woche mit einem Urteil enden. Und das wird wahrscheinlich milde ausfallen.

Die Anklage wirft der Frau vor, zwischen Juni und August 2016 in insgesamt sechs Fällen an Einbruchdiebstählen in Bremen und im Umland beteiligt gewesen zu sein. In vier Fällen blieb es beim Versuch, so Staatsanwältin Petra Meyer in der Anklageschrift. Die Gruppe – bestehend aus der 32-jährigen Rumänin und zehn weiteren Landsleuten – hatte es demnach vorrangig auf Tabakwaren abgesehen. Dementsprechend hätten sie auch die einzelnen Einbruchsorte gezielt ausgespäht und zumeist nachts zugeschlagen.

Mitte Juni 2016 begann die Diebestour an einer Tankstelle in Ritterhude, schilderte Staatsanwältin Meyer. Während die Angeklagte im Fluchtauto wartete, sollen ihre Komplizen einen Lagerraum der Tankstelle aufgebrochen und versucht haben, Zigaretten zu stehlen. Aus Angst vor der herannahenden Polizei flüchteten die Täter ohne Beute. Im zweiten Fall – dieses Mal war laut Anklage eine Bar im Bremer Viertel das Ziel – flohen die Diebe ohne großen Erfolg. Lediglich 36 Euro hatten sie nach Meyers Angaben aus der Kneipenkasse gestohlen. Anders als bei der dritten Tat an einer Harpstedter Tankstelle, bei der ebenfalls nichts Zählbares für die Diebe raussprang, war der Einbruch Mitte Juli 2016 in ein Geschäft in der Verdener Bahnhofshalle schon erfolgreicher. Zigaretten im Wert von rund 3800 Euro sollen dort den Besitzer gewechselt haben. Ebenfalls von wenig Erfolg gekrönt: die Fälle fünf und sechs. Bei beiden Taten – eine davon in der Gemeinde Loxstedt – floh die Frau samt Mittäter ohne Beute.

Wenig Tabak, dafür umso größerer Sachschaden. Dieser beläuft sich laut Anklage auf knapp 30 000 Euro für aufgebrochene Nachtschalter, Lagerräume, Fensterscheiben und Zigarettenautomaten. Noch zu Prozessauftakt bot die Angeklagte an, zumindest einen Teil des Schadens zu begleichen. Sie wolle zum nächsten Verhandlungstag 2 000 Euro besorgen und an das Gericht übergeben. Diesen Entschluss hatte die Frau nach einem ausführlichen Gespräch mit ihrem Verteidiger Temba Hoch getroffen. Und: Sie entschloss sich, auszupacken. Bereits am Freitag, 30. August, möchte die 32-Jährige ein umfassendes Geständnis ablegen. „Meine Mandantin wird Angaben zu allen Anklagevorwürfen machen“, so Rechtsanwalt Hoch. Am selben Tag soll womöglich auch noch ein Urteil gegen die Frau gesprochen werden, sagte die Vorsitzende Richterin Gesa Kasper. Und das könnte milde ausfallen.

Denn: Wie alle Verfahrensbeteiligten in einem Verständigungsgespräch – einem sogenannten „Deal“ – vereinbarten, würde bei umfassenden Angaben zu den Taten eine Bewährungsstrafe für die Frau herausspringen. Damit würde sie es einem Großteil ihrer mutmaßlichen Komplizen gleichtun, die ebenfalls vor Gericht aussagten und bereits verurteilt wurden. Das Landgericht Oldenburg sprach sechs Angeklagte im April 2017 des schweren Bandendiebstahls schuldig und verhängte Freiheitsstrafen von zwei Jahren und zehn Monaten bis zu drei Jahren und zehn Monate für die Mittäter. Ein Angeklagter erhielt eine Strafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde.

Die Oldenburger Richter stützten sich im Urteil ebenfalls auf die „vollumfänglichen Geständnisse“ der Angeklagten. Zudem belasteten überwachte Telefonate und Observationsergebnisse die Männer schwer. Unter den damals verurteilten Männer befand sich auch der heutige Ehemann der 32-Jährigen. Er sitzt eine Haftstrafe von dreieinhalb Jahren ab.

Das Motiv für die Diebestouren: „Finanzielle Schwierigkeiten und mangelnde Aussicht auf Einkommen in Deutschland führten zu den Taten“, so Anklägerin Meyer.