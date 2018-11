Klassiker mit besonderer Note

Bremen - Von Martin Kowalewski. Kaum ist er zu sehen, begrüßen ihn die Fans mit Applaus. Er lächelt bescheiden. Midge Ure, ehemals Sänger der Band „Ultravox“, lockte etwa 500 zumeist etwas ältere Fans ins „Modernes“ (Neustadt). Zunächst geht er an die Tasten, legt einige Klangteppiche, die Gitarre lässt er erstmal stehen. Der Sound: klar 80er.

Dann lässt er von den Tasten ab. Schnappt sich seine Gitarre. „If I was“ klingt um einiges härter und erdiger als auf der Platte. Etwas Nebel steigt auf. Eine lange Version und schon ist das Publikum warm. Ein ruhiges Keyboard-Intro folgt. Zerlegte Akkorde, der Klang erinnert an gezupfte Geigen. Die Band zeigt sich von der ruhigen Seite, während „Breathe“ erklingt. Ure singt den Song, als würde er zum Publikum sprechen. In alter Frische erklimmt Ure im Refrain die hohen Lagen.

Dass er auch 2018 keine Angst haben muss, die oberen Grenzen seiner Stimme auszutesten, demonstriert er bei dem „Ultravox“-Klassiker „Vienna“. Der Song klingt wie früher. Gegen Schluss greift der Keyboarder zu einer Geige. „Jetzt kommt etwas, was ich auch vor langer Zeit geschrieben habe“, sagt Ure. Er geht an die Tasten, der Bassist ebenso. Doppelte Unterstützung für den Keyboarder. Ein bisschen sieht das wie die Band „Kraftwerk“ aus, aber da ist ja noch der Drummer. Synthie- und Schlagzeugklänge mischen sich und ergeben den Hit „Fade to grey“. Der klingt ungewohnt rockig. Ure gibt dem Song einige neue, sphärische Läufe mit. Der Altmeister ist auch an den Tasten kreativ.

Midge Ure, inzwischen 68 Jahre alt, wirkt ein wenig wie ein reifer Erzähler, der mehr über den Dingen steht. Gleichzeitig beeindruck die immense Kraft seiner Stimme. Oft singt er ein ganzes Stück vom Mikro entfernt und nutzt den so gewonnenen Bewegungsfreiraum, um viel Gestik in den Oberkörper zu legen. Beides zusammen gibt zum Beispiel dem „Ultravox“-Klassiker „Dancing with tears in my eyes“ eine besondere Note.

Der Klang der Band erinnert an die frühen 80er, eben synthetisch. Die Gitarre wird vergleichsweise leise gehalten. Für einen Bandauftritt klingt das zwar etwas ungewohnt, aber es ergibt ein monolithisches Klangbild, das sehr vertraut ist und den Hörer in die „Wave“-Zeiten zurückversetzt. Schnell und vergleichsweise hart geht „Hymn“ über die Bühne. Die Besucher singen von Anfang an mit. Viele der Fans mit Sitzplätzen stehen auf. „Ich bin sehr begeistert“, sagt Mario Fröhlich (51) aus Oldenburg. „Ich fühle mich um 30 Jahre zurückversetzt. Das sind echte Glücksgefühle. Es ist toll, wie er das gemacht hat.“ Allerdings hätte die 90-minütige Show noch etwas länger sein können.