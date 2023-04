„Klassentreffen“ voller Hits und Überraschungen in der Komödie Bremen

Von: Thomas Kuzaj

Auf dem Weg zum „Klassentreffen“: Marco Linke, Autor und Regisseur, an der Bühnenpforte der Komödie Bremen im Packhaustheater. © Kuzaj

Bremen – „Klassentreffen sind unglaublich unterhaltsam – im wahrsten Sinne des Wortes.“ So sieht es der Bremer Theaterautor und Schauspieler Marco Linke. Und folglich hat er ein Stück zum Thema geschrieben, ein lustiges natürlich: „Klassentreffen – Pleiten, Pech und Kuckuckskinder“ wird am Donnerstag, 20. April, um 20 Uhr in der Komödie Bremen im Packhaustheater (Schnoor) uraufgeführt. Linke inszeniert die Komödie selbst.

Menschen sehen sich nach langer Zeit wieder, sie haben viele Dinge zu bereden, ganz unterschiedliche Charaktere treffen aufeinander – und alle sehen auch noch anders aus als früher: „Das bietet definitiv Stoff für eine Komödie“, sagt Marco Linke, der als Schauspieler und Regisseur seit vielen Jahren auch am Weyher Theater sowie am Boulevardtheater Bremen im Tabakquartier aktiv ist.

Und so entstand die Idee zu dem Stück „Klassentreffen“, das fünf Menschen auf der Bühne das pure Glück der Wiedersehensfreude erleben lässt, aber eben nicht nur dies. „Zwei Männer und drei Frauen, die in einer Klasse waren und sich nun an ihren Schulabschluss erinnern. Der Sommer nach dem Abschluss war der Sommer ihres Lebens.“ Und dann, so Linke, nimmt das „Klassentreffen“ eine Wendung, die von den Protagonisten nicht erwartet wurde. . .

Wolles Kinder und die Wiedersehensfreude

Klaus Lage (Peter Benjamin Eichhorn) dürfte das so nicht geahnt haben, als er seine einst besten Freunde nach 25 Jahren zum fröhlichen Wiedersehen eingeladen hat. Mit Anita (Andrea zum Felde), Jessica (Yvonne Disqué), Lena (Katrin Zierof) und Wolle (Pascal Pawlowski) kommt Klaus an genau jenem Ort zusammen, an dem die Freunde die schönsten Tage ihrer Jugend verbracht haben – in ihrem alten Clubhaus, das mittlerweile als Ferienwohnung dient. Mit der Wiedersehensfreude aber ist es bald vorbei, als eine gewisse Brisanz ins Spiel kommt. „Die Frauen sind damals alle schwanger geworden“, sagt Linke. „Und sie sind der Ansicht, dass die Kinder von Wolle sind.“ Das ist schon überraschend, besonders, wenn es nach 25 Jahren der Trennung herauskommt. Wer ist wirklich der Vater von welchem Kind? Darum dreht sich das „Klassentreffen“ nun.

Das „Klassentreffen“-Ensemble, von links gesehen: Peter Benjamin Eichhorn, Andrea zum Felde, Yvonne Disqué, Katrin Zierof, Pascal Pawlowski. © Linus Klose/Komödie Bremen

Angetrieben wird das Treffen (und damit: das Uhrwerk der Komödie) auch von viel Musik, von den alten Hits aus der Zeit um die Jahrtausendwende. Nicht ohne Grund etwa trägt Wolle seinen Namen. Wolle, da war doch was? „Von Petry bis ,Pur‘“, so umschreibt Linke die Auswahl der 16 Hits, die allesamt live gesungen werden. Ja, „Macarena“ ist dabei. Und, Sie ahnen es, der „Ketchup Song“ ebenfalls.

„Man kann sie alle mitsingen“

„Ob man sie mag oder nicht, man kann sie alle mitsingen“, sagt Linke über die Jahrzehnte überwindende Präsenz der alten Hits, deren gleichsam immerwährende Note Zeit und Raum aufzuheben scheint. „Ich bin auf dem Land groß geworden, da liefen diese Songs“, so der gebürtige Ostwestfale. Was war sein Lieblingssong? Da mag Linke sich kaum entscheiden. Was von Wolle? „Ich war großer ,Ärzte‘- und ,Oasis‘-Fan“, so die diplomatische Antwort.

Und wie hält der Autor und Regisseur es selbst mit den Klassentreffen, mit den auf einen Abend beschränkten Reisen in die Vergangenheit? Nun, der Beruf des Schauspielers bringe es mit sich, dass er an Wochenenden oft keine Zeit habe – und absagen musste, sagt Linke. Ausnahme sei jetzt ein Wiedersehen mit den Kommilitonen von der Hamburger Musicalschule. Dieses Treffen nämlich sei für einen Montag geplant. Theaterleute eben.

Karten für „Klassentreffen – Pleiten, Pech und Kuckuckskinder“ kosten nach Angaben eines Theatersprechers 32,50 Euro. Gespielt wird die Komödie bis zum Beginn der Sommerpause am 2. Juli.