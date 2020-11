Bremer Politiker gegen „Querdenker“

Sondersitzung: Bürgerschaft debattiert Corona-Maßnahmen

Wechsel von Ausweichquartier zu Ausweichquartier: Die Sondersitzung der Bremischen Bürgerschaft fand am Montag in der Stadthalle statt

Bremen – Die November-Maßnahmen begännen zu greifen. Darum sei es sinnvoll, auf dem eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat am Montag in einer Sondersitzung der Bremischen Bürgerschaft in der Stadthalle (ÖVB-Arena) die von Bund und Ländern beschlossene Fortsetzung des Teil-Lockdowns in der Corona-Pandemie zunächst bis 20. Dezember verteidigt.