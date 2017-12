Ein Klang für alle Lebenslagen

Dudelsackspieler proben für Wettbewerb

+ Üben für den großen Auftritt: Simone Bohr (von links), Johanna Diekmann und Robin Davies bei ihren wöchentlichen Proben im Dachgeschoss der Scharnhorst-Kaserne. - Foto: Koller

Bremen - An den Wänden hängen Fotografien zerklüfteter Meereslandschaften, mehrere Dutzend Pokale reihen sich aneinander. Hier, im zugigen Dachgeschoss des Hauses 2 auf dem Gelände der Scharnhorst-Kaserne, üben Mitglieder des Vereins „Crest of Gordon – City of Bremen Pipes & Drums“ für die „Wintercompetition“ im Januar. Es soll der größte Indoor-Wettbewerb in Kontinental-Europa sein.