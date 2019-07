Gartenkultur-Musikfestival: 45 Konzerte in Bremen und „umzu“

Bremen - Pflanzenpracht trifft auf Wohlklang. In einem Monat, am 2. August, beginnt das 17. Gartenkultur-Musikfestival mit 45 Konzerten in öffentlichen und privaten Gärten im Gebiet des Kommunalverbundes Bremen/Niedersachsen, der Veranstalter ist. Viele Konzerte sind gratis, „sonst ist der Eintritt günstig“, heißt es.

Die Musikstile sind bunt gemischt und reichen von Pop über Chanson, Rock und Jazz bis hin zu Klassik sowie von Folk bis Weltmusik. Welche Gärten geeignet sind, welche Künstler passen und wie viele Besucher kommen können, entscheiden die 28 Kulturbeauftragten in den jeweiligen Kommunen im Kommunalverbund. „Das sind Gärten und Parks, die etwas Besonderes bieten“, sagt Susanne Krebser (54), Geschäftsführerin des Kommunalverbunds. „Wir haben keine Probleme, Gärten zu finden“, sagt sie. „Auch bei den Musikern gibt es sehr viel mehr Bewerber, als schließlich spielen können.“

Das Festival habe viele Fans, die sich auf die Reise zu Gartenkonzerten machen. „Seit Jahren liegt die Besucherzahl bei 14.000 bis 18.000“, sagt Krebser.

Ein geführter Kulturspaziergang durch die Natur führt am 2. August um 15.30 Uhr von der Tourist-Information in Worpswede zum Eröffnungskonzert im Hoetgergarten im Diedrichshof (Ostendorfer Straße 27), wo um 19 Uhr „Bremavista & Slapscat“ auftreten, bestehend aus der kubanischen Sängerin Darling Valvidia-González und dem Swing-Sänger und Entertainer Dwill Crooning sowie zwei Bands, die zusammen eine kleine Bigband ergeben sollen. Der Eintritt ist frei.

Am Sonntag, 4. August, um 11 Uhr lässt es die Cover-Band „Stone Washed“ mit ihrer Show „Legends of Rock“ im Rathauspark in Achim (Obernstraße 75) krachen. Rock-Klassiker aus 60ern, 70ern und 80ern stehen auf dem Programm. (Eintritt: acht Euro mit Reservierung an Tischen, vier Euro mit mitgebrachtem Stuhl/Tisch). Um 15 Uhr tritt in Syke das Duo „Acoustic Coulors“ mit dem Programm „Swing und Klassik-Hits“ im Sommergarten des Kreismuseums (Herrlichkeit 65) auf. Elsa Ruiba (Querflöte) und Stephan Griefingholt (Gitarre) spielen Blues, Bossa-Nova, klassische und swingende Titel. (Eintritt: Erwachsene zwei Euro, Kinder ab sechs einen Euro).

Erstmals findet in diesem Jahr ein Konzert im Stiftspark (Stift 6) in Bassum statt. Die Gruppe „Goldilocks and the nightingale“ spielt Folkmusik gratis am 11. August um 14.30 Uhr.

In Bremer Gärten sind insgesamt elf Konzerte zu hören. Am 10. August, 19 Uhr, spielt die Band „Nanaya Balkanjazz“ im Garten hinter der Martini-Kirche. Am 18. August ist um 11 Uhr im Bibelgarten am Dom der „Gospelchor am Bremer Dom“ zu hören. Beide Veranstaltungen sind gratis.

Auch das letzte Konzert der Saison findet in Bremen statt: die „Brecht-Revue“ der Gruppe „Brecht-Chansons“ – unter anderem mit den Musikern des Bremer Kaffeehaus-Orchesters am 31. August um 20 Uhr auf der Obstwiese des Bürger- und Sozialzentrums Huchting (Amersfoorter Straße 8).

Der Kommunalverbund hat der seit 2003 jährlich stattfindenden Veranstaltung in diesem Jahr ein frisches Gesicht verpasst. Es gibt ein größeres Programmheft und ein neues Logo: Der weichgezeichnete Umriss der Fläche des Kommunalverbunds ergibt eine grüne Blüte. Aus dem Zentrum ragen Achtelnoten nach außen, die den Blütenstempel ergeben.

Mehr Infos unter:

www.gartenkultur-musikfestival.de