Donnerstag ist Klaben-Saisonpremiere auf dem Marktplatz

Das wird wieder ein Fest! Die traditionelle Klaben-Premiere auf dem Bremer Marktplatz steht an.

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Erfahrungsgemäß bildet sich eine Schlange, die quer über den Marktplatz reicht. Am Donnerstag, 15. November, wird es wieder dazu kommen. Um 11 Uhr nämlich feiert die Bäcker-Innung die traditionelle Klaben-Premiere. „Die Bürger freuen sich auf den frischen Klaben und das Zeremoniell des Anschnitts“, weiß ein Innungssprecher.

Ebenfalls traditionell fließt eine Spende aus dem Klabenverkauf an eine wohltätige Einrichtung. In diesem Jahr werden die „Bremer Engel“ der Erika-Müller-Stiftung bedacht, die sich in Bremen und im Nordwesten um Familien mit schwerst- und chronisch kranken Kindern kümmern.

Beim Klabenanschnitt dabei sind Marc Aberle (Vorstand der Erika-Müller-Stiftung), Svenja Hösel (ebenfalls von der Stiftung) und Angela Kropp („Bremer-Engel“-Kinderkrankenschwester).

Unterstützung bei der Produktion des wieder etwa 100 Meter langen Premieren-Klabens für den Marktplatz bekommt die Innung von der gemeinnützigen „Handwerk GmbH“, die ihre Backstube zur Verfügung gestellt hat. Und es dauert schon ein wenig, bis 100 Meter Klaben fertig sind. Zwei Bäckermeister im Ruhestand, Hans Jürgen Schröder und Bruno Bollenbach, haben die Produktion geleitet.

Klaben – ursprünglich gedacht als nahrhaftes, haltbares und zugleich heimatliches Gebäck für Seemänner auf langer Fahrt – gibt es nur in Bremen und Umgebung. Schon anno 1593 wird der Klaben in Dokumenten des Bremer Rates erwähnt.

Die Bäcker-Innung hat den Bremer Klaben in einem langwierigen Verfahren auf europäischer Ebene geografisch schützen lassen – Ende 2009 war dieses Ziel erreicht. Klabenhersteller müssen sich nun in einer Produzentenliste registrieren lassen. Wer nicht in die Liste eingetragen worden ist, der hat auch kein Recht, Bremer Klaben anzubieten. Eine Tradition braucht ja auch Schutz.