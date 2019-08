Uwe Hansmann und seine „Faltungen III“: Ein Kissen für den Stein

Serie: „Mein Kunst-Stück“

+ © Langkowski Uwe Hansmann präsentiert eine Skulptur aus seiner Werkreihe „Faltungen“. © Langkowski

Bremen - Von Jörg Esser. „Faltungen“ heißt die Werkreihe, aus der Uwe Hansmann sein Objekt Nr. III in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Die Skulptur von 2017 zeigt sich in filigranen Wellen aus Alabaster. Um so feine Strukturen zu schaffen, muss der Künstler behutsam sein, damit das Material nicht bricht.