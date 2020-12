Kirche will Bremer Pastor Latzel des Dienstes entheben

Bremen – Es ist praktisch ein Predigtverbot: Die Bremische Evangelische Kirche will den umstrittenen Pastor Olaf Latzel nicht mehr auf der Kanzel sehen.

Nach Verurteilung wegen Volksverhetzung droht Pastor Dienstenthebung .

wegen droht Pastor . Latzels Verteidigung will notfalls durch alle Instanzen gehen.

will notfalls durch gehen. Umstrittener Bremer Pastor soll sich bis Mittwoch äußern.

Die Bremische Evangelische Kirche (BEK) will Pastor Olaf Latzel (St. Martini, Innenstadt) vorläufig des Dienstes entheben, „falls mit ihm nicht kurzfristig eine Einigung über das Ruhen seines Dienstes erzielt werden kann“. Das teilte eine BEK-Sprecherin am Freitag mit. Am Donnerstagabend hatte der Kirchenausschuss der BEK einen entsprechenden Beschluss gefasst.

Das Bremer Amtsgericht hatte den Pastor wegen Volksverhetzung zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten verurteilt, umgewandelt zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen à 90 Euro. Damit war die Vorsitzende Richterin Ellen Best unter der Forderung der Staatsanwaltschaft geblieben, die eine Strafe von vier Monaten verlangt hatte. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.

In der Urteilsbegründung sagte Best, Latzel habe in einem auf Youtube verbreiteten Eheseminar zum Hass gegen Homosexuelle aufgestachelt. Der 53-Jährige hatte sich im Oktober vergangenen Jahren in einer „biblischen Fahrschule zur Ehe“ vor 30 Paaren geäußert. Eine Aufnahme davon wurde im März mit seiner Einwilligung auf seinem Youtube-Kanal mit knapp 25 000 Abonnenten online gestellt.

Bremer Pastor Latzel nennt Homosexualität eine „Degenerationsform“

Im Verlauf des Vortrags warnte er unter anderem, Homosexualität sei eine „Degenerationsform“. „Überall laufen die Verbrecher rum vom Christopher Street Day“, hieß es weiter. Latzel polarisiert stark, er hat erbitterte Gegner und glühende Anhänger – weit über Bremen hinaus.

Die juristischen Auseinandersetzungen um seine Äußerungen dürften sich noch lange hinziehen; womöglich jahrelang. Latzels Verteidigung hat Berufung gegen das Urteil wegen Volksverhetzung eingelegt und angekündigt, durch alle Instanzen zu gehen – notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht.

Für die Dauer der juristischen Auseinandersetzung soll Latzel nach dem Willen des Kirchenausschusses nun seines Dienstes enthoben werden. Der Ausschuss habe entschieden, dass Pastor Latzel „während der Dauer des weiteren Verfahrens keinen Dienst als Pastor in unserer Kirche tun kann“, so die BEK-Sprecherin am Freitag. Latzel und seinem Rechtsbeistand werde „im Wege einer Anhörung die Möglichkeit gegeben, zu dieser Entscheidung des Kirchenausschusses bis kommenden Mittwoch Stellung zu nehmen“ und „ein Einvernehmen mit dem Kirchenausschuss über das Ruhen des Dienstes während des weiteren Verfahrens zu erzielen“. Aber eben: „Sollte diese nicht zustande kommen, wird er mit sofortiger Wirkung vorläufig des Dienstes enthoben.“ Das kirchliche Disziplinarverfahren bleibe weiterhin ausgesetzt.

Leitender Geistlicher verweist auf mögliche Dauer des Verfahrens

Pastor Dr. Bernd Kuschnerus, Schriftführer und damit leitender Geistlicher der BEK, erklärte: „Es ist nach unserer Überzeugung nicht möglich, dass ein Pastor, der von einem Gericht der Bundesrepublik Deutschland wegen Volksverhetzung verurteilt worden ist, während der Dauer des Disziplinarverfahrens weiter seinen Dienst tut. Gerade auch, wenn und solange eine solche Verurteilung nicht rechtskräftig ist, muss dies gelten.“

Kuschnerus verwies zudem auf die mögliche lange Dauer des Verfahrens: „Eine glaubwürdige Verkündigung des Evangeliums ist während der Dauer einer derartigen rechtlichen Auseinandersetzung – die möglicherweise über Jahre und unter erheblicher öffentlicher Beteiligung stattfindet – nicht denkbar. Eine Ausübung des Dienstes während dieser Zeit würde die Glaubwürdigkeit der Wahrnehmung des kirchlichen Dienstes und das Ansehen der Bremischen Evangelischen Kirche in der Öffentlichkeit schwer beschädigen.“ Auch eine Entschuldigung fügte der leitende Geistliche an: „Der Kirchenausschuss bittet die Menschen, denen durch die Äußerungen von Pastor Latzel Leid und Unrecht zugefügt wurde, um Verzeihung.“