Kioskbesitzer soll mit Diebesgut handeln

29-jähriger Räuber gibt Hinweis

Bremen - Ein Ladendieb ist am Dienstag in einer Parfümerie in der Innenstadt gestellt worden. Gegenüber der Polizei gab er Hinweise zu einem Kioskbesitzer, der mit gestohlener Ware handeln soll. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte umfangreiches Diebesgut sichergestellt werden.