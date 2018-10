Kiosk in Bremen überfallen

Bremen - Ein unbekannter Räuber überfiel am Samstagvormittag einen Kiosk in Bremen-Woltmershausen. Die Mitarbeiterin erlitt dabei einen Schock.

Nach Angaben der Polizei betrat der Räuber gegen 9 Uhr den Kiosk in der Woltmershauser Straße und forderte von der 62 Jahre alten Mitarbeiterin die Herausgabe von Geld. Nachdem ihm das offensichtlich nicht schnell genug ging, drängelte er sich an der Verkäuferin vorbei und bediente sich selbst. Anschließend flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Die 62-Jährige erlitt einen Schock, sie wurde vor Ort von Rettungssanitätern betreut.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem Räuber machen? Er wurde als circa 25 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und mit einem blassen Teint beschrieben. Bei dem Überfall trug er einen dunkelblauen Parker mit Kapuze. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter (0421) 3623888 entgegen.

