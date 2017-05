Kino, Fußball und Leckereien

Bremen - Von Elena Zelle. In Sachen Konzerte ist der Schlachthof in Bremen schon lange eine Institution. In denvergangenen Jahren hat sich aber auch auf dem Außengelände einiges getan. Jetzt muss es nur noch warm werden – denn in diesem Jahr stehen noch mehr als 60 Veranstaltungen unter freiem Himmel an: Von Public Viewig bis hin zum Eisfest sollte für jeden was dabei sein.

„Das Gelände war sehr lange unbelebt, und das ändern wir gerade“, sagt Oliver Trey, Pächter der Schlachthofkneipe. Los geht es dieses Jahr Ende Mai: Dann steht Fußball auf dem Programm, die Bundesliga-Relegation. „Glücklicherweise ohne Werder“, sagt Trey. Auf der großen Leinwand gibt es außerdem den Confederations Cup, das DFB-Pokalfinale und das Champions-League-Finale zu sehen. Im Open-Air-Kino wird unter anderem „Brügge sehen... und sterben?“, „Herr Lehmann“ und „The Rocky Horror Picture Show“ gezeigt. „Danach brauchen wir vier Wochen, um das Konfetti aus dem Rasen zu kriegen“, sagt Trey. An der Auswahl der Filme kann man sich beteiligen: „Wir sind alle keine Filmprofis.“ Wer mag, kann über Facebook, in der Kneipe oder per Mail einen Vorschlag machen. „Wir schauen, was wir bekommen können.“

Erfrischend süß wird es am 4. Juni beim Eisfest. Eines der Highlights sind thailändische „Ice-Rolls“: Dabei wird die Milchmasse auf eine eiskalte Platte geschüttet, mit Keksen oder Früchten gemischt und aufgerollt, wie Organisator Timo Bahr erklärt. Aber auch Bremer Klassiker wie das „Eislabor“ aus dem Viertel sind beim Eisfest vertreten. In diesem Jahr gibt es doppelt so viele Stände wie 2016 – nämlich rund 35 statt 16. „Vergangenes Jahr hatten die ersten um 16 Uhr kein Eis mehr“, sagt Bahr. Das soll in diesem Jahr nicht wieder passieren.

Knapp eine Woche später, am 10. Juni, steigt das Findorffer Sommerfest auf dem Gelände des Schlachthofes: Neben Pavillons etwa der Vereine und des Handels aus dem Stadtteil gibt es unter anderem einen Flohmarkt. Am Abend steht die Bremer Band „Flying Soul Toasters“ auf der Bühne. Ebenfalls kulinarisch wird es beim „Veganen Sommerfest“ am 11. Juni. An voraussichtlich gut 50 Ständen können die Besucher vegane Hamburger, neue Tofu-Sorten oder veganes frittiertes Eis probieren, sich an Infoständen zum Thema Tierschutz schlaumachen oder zwischen veganer Kosmetik und Mode bummeln. Zum Sommerfest sind nicht nur Veganer eingeladen. Das kulinarische Angebot ist zwar vegan, aber sehr breit gestreut, wie Teddy Holzen von der „Veganbar“ in Findorff sagt. Er wird das frittierte Eis beim Sommerfest beisteuern. „Es gibt Fastfood, Kuchen, Torten, Eis – eigentlich findet jeder was.“

