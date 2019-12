Kindheitserinnerungen

Bremen - Von Tido Davids. Die Weihnachtszeit hat einen ganz besonderen Charme: Es fällt Schnee, die Menschen verbringen Zeit mit ihren Liebsten und ein alter, graubärtiger Mann verteilt Geschenke – irgendwie magisch. Ganz ähnlich empfindet auch Pia Esmeralda Roese diese Zeit. Deshalb ist sie heute mit ihrem Werk „Weihnachtsmann“ Teil unserer Serie „Mein Kunst-Stück“. Es ist auch eine Kindheitserinnerung.

Als Kind verbrachte Roese Heiligabend immer bei ihren Großeltern. Über den Tag bereiteten die Eltern die Bescherung vor. Sobald es Abend wurde, wanderte die Bremerin gemeinsam mit ihren Großeltern durch den Schnee. Voller Vorfreude auf die anstehende Bescherung im Elternhaus. „Ich erinnere mich daran, wie der Schnee unter den Füßen knirschte und ich in die hellerleuchteten Fenster der Häuser blickte“, so Roese.

Auch mit dem Weihnachtsmann verbindet die Künstlerin nur Gutes. „Für mich ist der Weihnachtsmann ein neutrales Symbol – unabhängig von religiösen Weltanschauungen. Ein Mann, der brave Kinder beschenkt. Und die anderen eben nicht“, sagt sie. Einzige Voraussetzung: „Ein Weihnachtsmann muss dick sein und kurze Beine haben, irgendwie gemütlich aussehen.“ Entstanden ist das Bild aus Acrylfarben im November dieses Jahres.

Bereits als Kind entdeckte die Bremerin ihr künstlerisches Talent. „Noch bevor ich schreiben konnte, malte ich“, erinnert sich die Bremerin. An ein Kunststudium war trotzdem nicht zu denken. „Meine Eltern konnten es sich schlichtweg nicht leisten“, so Roese. Mit der Zeit geriet das Talent immer mehr in den Hintergrund. Erst als die Künstlerin mit 30 Jahren Mutter wurde, fand sie zurück zur Malerei. Es folgten zahlreiche Zeichen- und Malkurse. Außerdem bildete sich die Bremerin zur Yoga- und Pilates-Trainerin aus und schloss ein Fernstudium in Kunst ab.

Heute malt Pia Esmeralda Roese vor allem mit Acrylfarben und fertigt Bleistiftzeichnungen an. Aber auch großformatige Bilder an Hauswänden und Porträts machen ihr großen Spaß. „Das Besondere bei Porträts ist, dass es nicht darum geht, fotorealistisch zu arbeiten, sondern die Seele eines Menschen zu treffen sowie Gefühle abzubilden“, sagt sie. Nach eigener Aussage spielen Emotionen eine zentrale Rolle bei der künstlerischen Arbeit, so auch bei dem Weihnachtsmann: „Das Bild spricht unser inneres Kind an und weckt tief verwurzelte Emotionen.“

Deshalb ist Kunst für die Bremerin auch „immens wichtig“. Demnach könne Kunst zu einer Art Therapie werden. Dies habe sie insbesondere während der Arbeit mit verhaltensauffälligen Kindern an einer Schule in Vegesack im Bremer Norden bemerkt. Dort bot sie Mal- und Tanzkurse an.

„Einige der Kinder dort galten als traumatisiert. Durch Tanz und Malerei haben die Kinder ihre eigenen Talente entdeckt – jedes Kind ist kreativ, davon bin ich überzeugt“, so die Bremerin. Mit Blick auf das ausgesuchte Werk habe sie sich sozusagen selbst therapiert. Schließlich seien dadurch Kindheitserinnerungen wieder zum Leben erweckt worden.

Zu den Künstlern, die Roese bewundert, zählt Michelangelo. Als sie im vergangenen Jahr den Vatikan und die Sixtinische Kapelle besuchte, entschloss sich die Künstlerin, kurzerhand den Namen des italienischen Künstlers auf den linken Arm zu tätowieren. „Gegenüber unserem Hotel war ein Tattoo-Studio. Eine Stunde nach dem Besuch des Vatikans habe ich mir das Tattoo stechen lassen“, erzählt sie. Zukünftig seien noch weitere Tattoos geplant, allerdings nur auf dem linken Arm: „Dem Klischee entsprechend bin ich Linkshänderin, und der linke Arm ist mein Künstlerarm.“