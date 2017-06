„Tanzalarm“ im Bürgerpark

Kindertag am 6. August mit 90 Ständen

+ © Kowalewski Das Plakat für den Kindertag wurde gestern vor dem Hollersee präsentiert: Michael Drost (v.l.), Lothar Pohlmann, Bürgerparkdirektor Tim Großmann, Roland Röstel von Entsorgung Nord (Eno) und Egbert Wilzer (Geschäftsführer LBSV). © Kowalewski

Bremen - Beim 28. Bremer Kindertag am 6. August wartet auf die Gäste ein „Tanzalarm“: Zum 20. Geburtstag des Kinderkanals Kika kommt Moderatorin Singa in den Bürgerpark. Sie soll die Festfläche rund um den Marcusbrunnen von 11 bis 18 Uhr in ein riesiges Tanzparkett verwandeln.