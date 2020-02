Neues Kinderkrankenhaus bekommt den Namen „Eltern-Kind-Zentrum Prof. Hess“

Bremen – Die Entscheidung ist gefallen, die Diskussionen sind beendet. Das neue große Kinderkrankenhaus am Klinikum Bremen-Mitte wird „Eltern-Kind-Zentrum Prof. Hess“ heißen. „Damit bleibt das Gedenken an den von den Nationalsozialisten verfolgten Bremer Kinderarzt Rudolf Hess aufrechterhalten“, sagte eine Sprecherin der Klinikgesellschaft Gesundheit Nord (Geno).

Zuvor waren Pläne bekannt geworden, die neue Einrichtung einfach „Kinderkrankenhaus Bremen“ zu nennen. Die Bremer Kinderklinik ist seit 1966 nach Professor Hess benannt. Dass sein Name nun verschwinden sollte, sorgte in Bremen für Protest – unter anderem auf politischer Ebene. Die Kritiker setzten sich durch.

Bremens Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke) begrüßte die neue Entscheidung für den Namen ausdrücklich: „Professor Rudolf Hess war nicht nur ein wichtiger Kinderarzt der Stadt Bremen. Unter der Verfolgung durch die Nationalsozialisten litten europaweit Millionen Juden, auch Professor Hess war von dieser antisemitischen Verfolgung betroffen.“

Der Arzt Rudolf Hess hatte 1928 die Stelle des städtischen Kinderarztes und des leitenden Arztes der Kinderabteilung der Städtischen Krankenanstalt – heute: Klinikum Bremen-Mitte – übernommen. Weil seine Mutter jüdischer Herkunft war, wurde er zum Jahresende 1933 entlassen und von den Nationalsozialisten verfolgt. Kollegen protestierten vergebens. 1944 wurde Hess, damals 58, verhaftet und im Arbeitserziehungslager Farge interniert. Nach zehn Tagen wurde er entlassen und musste sich fortan regelmäßig bei der Gestapo melden.

Kurz nach Kriegsende nahm Hess seine Chefarzttätigkeit wieder auf. 1954 ging der Leiter der Kinderklinik in den Ruhestand. 1962 ist er gestorben. Seit Mai 1966 heißt die Pädiatrie der Kinderklinik „Prof.-Hess-Kinderklinik“.

„Wir haben erkannt, wie wichtig es ist, dieses Gedenken aufrechtzuerhalten. Mit der Benennung unseres Eltern-Kind-Zentrums nach Prof. Hess folgen wir auch dem Wunsch vieler Bremer“, erklärte nun Klaus Beekmann, bei der Geno Geschäftsführer für Infrastruktur und Technologie.

Vor dem Hintergrund eines wiedererstarkenden Antisemitismus mit Anschlägen wie in Halle „bedarf es der Aufrechterhaltung des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“, hieß es dieser Tage im Gesundheitsressort. „Es ist unser aller Aufgabe, dieses Gedenken zu einer Selbstverständlichkeit zu machen. Die Benennung des gesamten Eltern-Kind-Zentrums nach Professor Hess wird genau diesem notwendigen Gedenken und Erinnern in der heutigen Zeit gerecht“, so Senatorin Bernhard.

Im „Eltern-Kind-Zentrum Prof. Hess“ führt die Geno mehrere Kinderkliniken zusammen – die Prof.-Hess-Kinderklinik, die Kinderklinik des Krankenhauses Links der Weser, die Klinik für Kinderchirurgie und -urologie, die pädiatrische Intensivmedizin sowie die Frühgeborenenversorgung. Damit sind alle kinderheilkundlichen Disziplinen – mit der Ausnahme der Kinder- und Jugendpsychiatrie und des Sozialpädiatrischen Instituts – zukünftig in einem Gebäude zu finden. Eine Abteilung für Geburtshilfe ergänzt das Leistungsspektrum des Zentrums, das im Herbst den Betrieb aufnehmen soll.