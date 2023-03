„Kinderkliniken arbeiten am Limit“: Atemwegserkrankungen bei Babys in Bremen verdoppelt

Von: Marcel Prigge

Teilen

Zu einem deutlichen Anstieg bei Atemwegserkrankungen bei Babys ist es in Bremen gekommen. Die DAK warnt: Die Kinderkliniken arbeiten am Limit.

Bremen – Alarmierend: In Bremen und Bremerhaven haben sich die Klinikbehandlungen von Babys mit Atemwegserkrankungen im Vergleich zu Zeiten vor Corona mehr als verdoppelt. Das zeigt eine Auswertung des Kinder- und Jugendreports der DAK-Gesundheit. Atemwegserkrankungen bei unter Einjährigen haben einen Anstieg um 144 Prozent verzeichnet.

Atemwegserkrankungen bei Babys in Bremen verdoppelt: „Kinderkliniken arbeiten am Limit“

Wie es vonseiten der DAK-Gesundheit heißt, mussten entsprechend hochgerechnet auf alle in Bremen lebenden Kinder 450 Neugeborene und Säuglinge stationär behandelt werden. „Der aktuelle Kinder- und Jugendreport zeigt, dass es bei Atemwegserkrankungen zu starken Nachholeffekten nach der Corona-Pandemie gekommen ist“, wird Jens Juncker, Leiter der DAK-Landesvertretung in Bremen, in einer Pressemitteilung von Donnerstag zitiert.

Die Zahl an Atemwegserkrankungen bei Babys hat sich in Bremen verdoppelt. Das schreibt die DAK in einer Pressemitteilung. Damit liegt das Bundesland jedoch noch immer unter dem deutschen Durchschnitt. © Christoph Soeder/dpa

„Kinderkliniken sowie Kinderärztinnen und -ärzte arbeiten am Limit – auch an der Weser“, heißt es von Juncker weiter. Er fordert die Landespolitik auf, das Thema Kinder- und Jugendgesundheit zu einem Schwerpunkt der neuen Landesregierung zu machen. Bereits Ende des vergangenen Jahres erklärte das Robert Koch-Institut, dass es etwa 24 Millionen Atemwegsinfektionen bei unter 12 Millionen Kindern in Deutschland gegeben hatte. Und das nur zwischen den Monaten Oktober, bis Ende Dezember.

Trotz heftigen Anstiegs: Bremen mit Zahl der Atemwegserkrankungen noch unter dem Bundesdurchschnitt

Trotz des Anstiegs der Atemwegserkrankungen in Bremen liege das Bundesland noch immer unter dem Bundesdurchschnitt. Deutschlandweit wurde laut Studie ein Plus von 169 Prozent verzeichnet. Für den Bremer Kinder- und Jugendreport untersuchte ein Wissenschaftsteam von Vandage und der Universität Bielefeld Abrechnungsdaten von rund 4 500 Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren, die bei der DAK-Gesundheit in Bremen und Bremerhaven versichert sind. Analysiert wurden die Jahre 2017 bis 2022.