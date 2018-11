Kinder an die Wahlurne

Bremen - Eine autofreie Innenstadt, Ausstieg aus dem Kohlestrom, mehr Sozialwohnungen, eine bessere Bildung und wählen mit 14 Jahren – mit diesen Schwerpunkten wollen die Bremer Grünen bei der Bürgerschaftswahl im nächsten Jahr antreten. „Wir haben schon ambitionierte Ziele“, sagte Spitzenkandidatin und Fraktionschefin Maike Schaefer am Sonnabend. „Wir wollen die Menschen aber auch mitnehmen und für grüne Politik begeistern.“

Auf einem Parteitag verabschiedeten die Mitglieder ihr Programm für den Wahl am 26. Mai 2019. „Erst Inhalte, dann Personen“, sagte Schaefer. Die Landesliste will ihre Partei im Dezember aufstellen. Nach den erfolgreichen Landtagswahlen in Bayern und Hessen sehen sich die Bremer Grünen gestärkt für den Wahlkampf. „Die Ergebnisse in Bayern und Hessen sind ein wunderbarer Rückenwind“, sagte der Landesvorsitzende Hermann Kuhn.

In Bayern und Hessen waren die Grünen zweitstärkste Kraft geworden, was allerdings eher den verärgerten Wählern der großen Koalition im Bund geschuldet ist als dem Zutun der Grünen selbst. Ein Teil der Wähler von CDU und SPD wanderte zu den Grünen ab, der andere Teil zur AfD. Und so blieb Kuhn auch auf dem Teppich. Er hält es für unwahrscheinlich, dass die Bremer Grünen im nächsten Jahr ähnlich gut abschneiden wie in Bayern und Hessen. Die Grünen im kleinsten Bundesland hätten ganz andere Voraussetzungen. Als Regierungspartei hätten sie jahrelang aufgrund der schlechten Haushaltslage gegen viele Widerstände sparen müssen. „Jetzt gibt es mehr Luft.“ Jetzt müssten die Grünen erstmal glaubhaft zeigen, dass es ihnen um einen Neuanfang gehe und sie diesen ernsthaft umsetzten.

Nachhaltig, lebenswert, gerecht – unter diesem Motto steht das Wahlprogramm, das in den vergangenen Monaten in mehreren Konferenzen, Fachgruppentreffen und einem Programmkongress entstanden ist. Der Klimaschutz habe eine große Bedeutung, da das kleinste Bundesland wegen seiner Nähe zur Küste vom Klimawandel direkt betroffen sei, sagte Schaefer. „Unsere Forderung ist: Bremen muss sich in den nächsten fünf Jahren aus dem Kohlestrom verabschieden.“

Die Mitglieder diskutierten bis zum Abend über zahlreiche Änderungsanträge. Sie stimmten unter anderem dafür, dass bis 2030 keine Autos mehr in der Bremer Innenstadt fahren dürfen, das Wahlalter auf 14 Jahre abzusenken und die Schule morgens erst um 9 Uhr beginnen zu lassen. Einen Landesmindestlohn von zwölf Euro die Stunde und die Anpassung der Polizeikräfte auf 2 800 lehnten sie dagegen ab. Die Grünen wollen die Qualität der Schulen verbessern und die Ganztagsschulen ausbauen. Die Schulen, aber auch Kitas, Hochschulen, Verwaltung und Justiz sollen mehr Personal erhalten.

Bei der Bürgerschaftswahl 2015 hatten die Grünen 15,1 Prozent der Stimmen erhalten. Seit mehr als elf Jahren regieren sie in Bremen an der Seite der SPD. - dpa/gn