Dringende Warnung der Polizei nach Steinen auf Schienen und Steinwürfen auf die A1

Von: Marvin Köhnken

Zweimal musste die Polizei Bremen innerhalb kurzer Zeit wegen jungen Menschen ausrücken, die mit Steinen andere gefährdet hatten. (Symbolbild). © K. Schmitt/imago (Symbolbild)

In Bremen musste die Polizei zuletzt zweimal aktiv werden, weil Kinder Steine auf Schienen gelegt und Jugendliche Steine auf die A1 geworfen hatten. Ein Sprecher warnt vor tödlicher Gefahr.

Bremen – „Alles andere als Kinderstreiche“ betitelt Polizeisprecher Nils Matthiesen aus Bremen eine Meldung über zwei Vorfälle, die sich in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet ereignet haben. Mit einer eindringlichen Warnung wendet er sich deswegen an die Öffentlichkeit: Geworfene Gegenstände beispielsweise könnten zur tödlichen Gefahr werden.

Zwei Kinder platzierten laut Matthiesen am Mittwochabend, 31. Mai, gegen 19 Uhr Steine auf die Straßenbahngleise in Hemelingen. Ein Straßenbahnfahrer konnte in Höhe Engelkenweg nicht mehr rechtzeitig stoppen und überfuhr die Hindernisse. Dabei sei der Triebwagen des Fahrzeugs am vorderen Rad beschädigt worden. Die Strecke, auf der vor allem die Linie 1 unterwegs ist, musste wegen der Reparaturarbeiten für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Spur führte laut des Sprechers schnell zu den beiden Neunjährigen, die im Beisein ihrer Eltern ihre Tat zugaben.

Jugendliche werfen in Bremen-Hemelingen Steine auf die Autobahn 1

Beim zweiten Vorfall warfen laut Polizeiangaben vier Jungen im Alter zwischen 13 und 15 Jahren am Donnerstagnachmittag, 1. Juni, gegen 15:30 Uhr Steine von einer Fußgängerbrücke der A1 auf die Fahrbahn in Hemelingen. Dabei sei mindestens ein Laster beschädigt worden, der einen Riss an der Frontscheibe aufwies. Zuletzt war es in der Metropolregion Bremen-Oldenburg auf der A28 bei Hude zu gefährlichen Steinwürfen gekommen.

Ein Zeuge habe die Polizei alarmiert und entscheidende Hinweise gegeben. Einsatzkräfte der Polizei Bremen stellten das Quartett an der Arberger Heerstraße. Die Minderjährigen wurden den Erziehungsberechtigten übergeben – „flankiert von normenverdeutlichen Gesprächen“, wie Matthiesen in der Meldung von Freitag, 2. Juni, schreibt.

Die weiteren Ermittlungen wegen der gefährlichen Eingriffe in den Bahn- und Straßenverkehr dauerten am Freitag noch an, heißt es. Polizeisprecher Nils Matthiesen warnt: „Wenn Steine von Bahnen überfahren werden, zerplatzen diese. Splitter können regelrecht zu Geschossen werden und zu erheblichen Verletzungen führen. Auch ein Entgleisen der Züge ist nicht auszuschließen. Das Werfen von Gegenständen auf die Autobahn kann zu einer tödlichen Gefahr werden.“