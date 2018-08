Kieserling hat ein Ziel - die regionale Marktführerschaft

Bremen - Die Kieserling Spedition + Logistik GmbH hat ihren Fuhrpark um 15 Zugmaschinen, 25 Planen- und einen Kühlauflieger erweitert. Rund 2,5 Millionen Euro investierte das Unternehmen in die Neuanschaffungen, die den Ausbau der Aktivitäten in der Stahllogistik ermöglichen.

Ziel des Unternehmens sei es, sich in diesem Segment als Marktführer in der Region zu positionieren, sagte ein Sprecher. Dementsprechend sind die Planenauflieger speziell für den fachgerechten Transport von sogenannten Coils ausgestattet. Sie kommen aber auch für die Beförderung überbreiter Maschinen sowie im intermodalen Verkehr zum Einsatz. Mit dem Kühlauflieger transportiert Kieserling Lebensmittel temperaturgeführt. Anfang 2019 werden weitere 15 Planenauflieger angeschafft.

„Mit der Erweiterung unseres Fuhrparks bauen wir unsere Kapazitäten in der Stahllogistik weiter aus, um uns in diesem Segment als führender Anbieter in der Region zu etablieren“, sagte Geschäftsführer Maic Lührs. Ausgestattet sind die 25 Planenauflieger deshalb mit Coilmulden. Bis zu 32 Tonnen schwere Stahlcoils befördert der Logistikspezialist in den neuen Trailern. Darüberhinaus sind die Planenauflieger in der Breite veränderbar, was den Transport von bis zu 2,95 Meter breiten Maschinen ermöglicht. Auch im intermodalen Verkehr kommen sie zum Einsatz. Dank eingebauter Containerverriegelungen können Überseecontainer fachgerecht geladen und sicher befördert werden.

Daneben ergänzen ein Kühlauflieger und 15 neue Zugmaschinen die Flotte. Die neuen Lkw verbrauchen aufgrund modernster Technik weniger Kraftstoff als ältere Modelle. Da sie zudem über Fahrassistenzsysteme wie Abstandsregeltempomaten und Spurhaltesysteme verfügen, erhöhen sie auch die Verkehrssicherheit. „Mit regelmäßigen Investitionen in neue Fahrzeuge halten wir unseren Fuhrpark stets auf dem neuesten Stand der Technik“, sagt Lührs.

Die Kieserling Spedition + Logistik GmbH ist ein international tätiger Transport- und Logistikdienstleister mit Hauptsitz in Bremen. Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf individuelle Transportlösungen für die Stahl- und Automobilindustrie sowie den Lebensmittelhandel. Hierfür verfügt Kieserling über 30 Zugmaschinen, 28 Auflieger mit Sonderausstattungen und drei Chassis. Zu den Transportleistungen zählen Teil- und Komplettladungen. Aber auch Gefahrguttransporte und Pendelverkehre im Bereich Automotive-Transporte übernimmt das Unternehmen. Für seine Kunden entwickelt Kieserling außerdem Traileryard-Konzepte, um die Prozesse bei der Entladung der Lkw zu optimieren. Zu dem Unternehmen gehört auch die Hanseatische Transportgesellschaft Kieserling. 2017 erzielte Kieserling einen Umsatz in Höhe von 13 Millionen Euro.

