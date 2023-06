Kicker, Tischtennis, BMX-Räder: Neuer Treffpunkt für junge Menschen in Bremen

Von: Elisabeth Gnuschke

Teilen

Testen den Tischkicker in der Sportanlage: WFB-Chef Andreas Heyer (v.l.), Werner Richnow, Geschäftsführer des Betreibers „Sportplatz“, und Wirtschafts-Staatsrat Sven Wiebe. Neben Kickern gibt“s auch Tischtennis und BMX-Radfahren. © Wfb/Rathke

Mit einem urbanen Sportprojekt möchte Bremen junge Menschen in die Innenstadt locken. Sie können in der Anlage unter anderem Tischtennis und Kicker spielen sowie BMX-Räder ausprobieren.

Bremen – Der Name ist sperrig, die Schreibweise noch sperriger, aber Zielgruppe sind junge Menschen, die sprachlich ohnehin oft abseits des Dudens unterwegs sind. „2bACTIVE BASE“, so heißt das urbane Sportprojekt, das frischen Wind: sprich Menschen bis Mitte 30, in die Bremer City ziehen soll. Sie dürfen sich beim Tischtennis, am Kicker, auf BMX-Rädern und anderem mehr austoben.

Die Wirtschaftsförderung (WFB) nutzt für die neue Sportanlage eine der zahlreichen leerstehenden Ladenflächen in der Innenstadt. Früher gab"s hier im „Depot“ an der Hutfilterstraße 2 (Verlängerung der Obernstraße Richtung Brill) Dekoartikel und Geschenke, nun Bewegung. Für Sport und vieles, was dazu gehört, stehen auf zwei Ebenen 777 Quadratmeter zur Verfügung, sagte eine Sprecherin der WFB. Das Projekt ist Teil des Programms „Restart Wirtschaft Innenstadt“, finanziert aus dem Bremen-Fonds. Alles in allem sind für das sportliche Vergnügen in der Stadt 530 000 Euro veranschlagt.

Die Sportanlage hat seit Donnerstag geöffnet. Wirtschafts-Staatsrat Sven Wiebe zeigte sich im Vorfeld überzeugt, dass mit dem Angebot die Attraktivität der Innenstadt für junge Menschen gesteigert werde. Wiebe: „Wir schaffen einen Mehrwert, der über das klassische Shoppen hinausgeht.“ Es gelte, Erlebnisse zu schaffen und die City generationsübergreifend zu einem Treffpunkt zu machen, um dem Wandel in den Innenstädten konstruktiv zu begegnen. Dafür, so Wiebe, würden Themen gebraucht, die auf die verschiedenen Bedürfnisse der Menschen eingingen und „kreativ und spontan umgesetzt werden können“. Spontan stellte er sich dann auch mit Heyer an einen Kickertisch – unter den Blicken von Werner Richnow, Geschäftsführer der Agentur „Sportplatz“, die den Bereich betreibt. „Sportplatz“ hat seit 2006 Erfahrung mit kostenfreien Angeboten im Freizeit- und Breitensport, richtet beispielsweise für Werder Bremen den „Tag der Fans“ aus, ist aber auch in anderen Städten aktiv.

Junges Sportkonzept für die Bremer Innenstadt

Die WFB hatte die leerstehende Geschäftsfläche zum halben Preis angemietet und für ein junges Sportkonzept ausgeschrieben. „Sportplatz“, Gesellschaft für Eventmarketing, machte das Rennen und hat weitere Partner (wie „Sportgarten“ und „Hood-Training“) im Boot. Es sei ein Pilotprojekt, sagte Heyer. Ziel sei die „langfristige Einbindung urbaner Sportangebote in die DNA des Stadtkerns“. Das Projekt kostet rund 315.000 Euro und läuft bis Ende des Jahres.

Auch BMX-Sportler sollen in den neuen Sporträumen der Bremer Innenstadt an der Hutfilterstraße auf ihre Kosten kommen. © WFB/Rathke

Der neue Anlaufpunkt gegenüber dem Ansgarikirchhof ist schwerpunktmäßig auf jüngere Menschen zwischen 15 und 35 Jahren ausgerichtet, steht aber älteren Sportfans ebenfalls offen, betonte Richnow. Ausprobieren können sich Jüngere und Ältere unter anderem mit einem Golfschläger am Putting Green. Eine Chill-out-Area fehlt natürlich nicht. Geplant sind After-Work- und After-School-Events wie beispielsweise Techno-Tischtennis mit DJ. Im Obergeschoss befindet sich ein Raum für Bewegungs- und Sportkurse, der auch für Events angemietet werden kann.

Derzeit laufen laut WFB-Sprecherin Gespräche zwischen „Sportplatz“ und Behörden, um Veranstaltungen auf Freiflächen anzubieten, beispielsweise auf Ansgarikirchhof und Domshof. Dafür stehen weitere Mittel in Höhe von etwa 215.000 Euro zur Verfügung, hieß es.

Öffnungszeiten der Sportbase: Mittwoch und Donnerstag, 14 bis 20 Uhr, Freitag, 12 bis 20 Uhr, Sonnabend, 10 bis 20 Uhr, Sonntag, Montag und Dienstag bleibt geschlossen.