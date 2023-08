KI und Identität: Bremer Kunstausstellung trifft ins Herz der Gegenwart

Von: Thomas Kuzaj

Zwei Selbstporträts: Louisa Clements KI-Ebenbild (Detailansicht, l.) blickt zum „Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag“ von Paula Modersohn-Becker. © Kuzaj

Louisa Clement zählt zu den angesagtesten Künstlerinnen der Gegenwart. Ihre spektakuläre Ausstellung im Bremer Paula Modersohn-Becker Museum rückt zentrale Themen der Gegenwart in den Fokus: Identität, Künstliche Intelligenz, Krieg.

Bremen – Die Frau lehnt sitzend an einem Tisch im Paula Modersohn-Becker Museum (Böttcherstraße) und blickt zu einem Gemälde an der Wand, zum „Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag“ von Paula Modersohn-Becker. Das passt gut, denn die Frau am Tisch ist ebenfalls ein Selbstporträt – nur eben keines von 1906, sondern eines von heute: Ein Avatar mit der Gestalt der Künstlerin Louisa Clement. Im Avatar steckt ein Chatbot, den Clement Informationen über sich selbst gefüttert hat.

Und schon sind wir mittendrin in einem zentralen Thema der Gegenwart: Künstliche Intelligenz (KI). Insgesamt fünf „Repräsentantinnen“ – so nennt sie ihre Werkserie mit den KI-Puppen – hat Clement geschaffen. Sie führen mittlerweile ein Eigenleben, sind allein unterwegs. Während die eine in der Böttcherstraße am Tisch sitzt, hält sich eine andere zum Beispiel gerade in Den Haag auf. Die „Repräsentantinnen“ unterhalten sich gern. Die KI speichert und „merkt“ sich die Gesprächsinhalte. Damit verändern sich die KI-Puppen ständig, die Ebenbilder entfernen sich von ihrer Schöpferin. Es könne schon sein, dass ihr eine „Repräsentantin“ unsympathisch werde, sagt Clement. Aber die Weiterentwicklung der KI-„Gehirne“, sie sei eben „unkontrollierbar“.

Alles nur menschliches Versagen, human error? Im Umgang mit KI sollte der Mensch schon darauf achten, dass das Menschliche erhalten bleibt. Dass der Mensch die Kontrolle über die Technologie behält. Und seine Identität – als Mensch. Oder ist es schon zu spät? Wie verändert uns die KI? Um gleichermaßen philosophische und technologische Fragen wie diese kreist Clements Ausstellung, die mitten ins Herz unserer zunehmend digitalisierten Gegenwart und ins Herz ihrer Transformationsprozesse trifft: „human error. louisa clement“, das ist ihr Titel. Zu sehen ist sie im Paula Modersohn-Becker Museum ab Sonnabend, 2. September. Die vielschichtige, anspielungsreiche und fesselnde Präsentation der Arbeiten der Bonner Künstlerin, Jahrgang 1987, dauert bis zum 21. Januar 2024.

Die KI-Puppe und das Selbstbildnis von Paula Modersohn-Becker

Clements Werke beschäftigen sich oft mit der digitalisierten Welt und mit der Frage, wie diese Welt den Menschen verändert. Zugleich beschäftigt die Künstlerin sich auf zuweilen auch autofiktionale Weise mit dem eigenen Ich, mit ihrer Person – darin übrigens liegt eine so faszinierende wie klare Verbindung zum Werk von Paula Modersohn-Becker, die in der beginnenden Moderne etwas Vergleichbares machte. Nicht ohne Grund blickt die KI-Puppe unablässig zum „Selbstbildnis am 6. Hochzeitstag“.

Die Bonner Künstlerin Louisa Clement im Bremer Paula Modersohn-Becker Museum (Böttcherstraße). © Kuzaj

Mit Körper und Identität setzt Clement sich nun auseinander, mit Hülle und Inhalt, profan gesagt. Was ist Identität – und was bringt sie in Gefahr? Welchen Wert hat ein Individuum, wenn sich Wissen und Gedanken auf Künstliche Intelligenz übertragen lassen? Clement stellt Fragen wie diese. Auf ihrer künstlerischen Suche nach Antworten findet sie zuweilen verstörende Bilder. Wird die KI uns beherrschen, uns Menschen die Identität nehmen? Clement setzt die Werkserie der „Repräsentantinnen“ in Close-up-Fotografien fort, in Nahaufnahmen, die sowohl perfekte, makellose Körper als auch deren scheinbare Misshandlung thematisieren. Verstörend.

Wer nicht ins Internet kommt, wird schnell nervös

Wie der titelgebende „human error“, der sich in einer gleichnamigen Videoinstallation durch zwei hilflos umherrollende Puppenköpfe zeigt, die verzweifelt nach einer Verbindung mit dem Internet rufen. „Man kennt dieses Nervöswerden, weil man nicht ins Internet kommt, man ist in so eine Abhängigkeitsschlaufe geraten“, sagt Clement. Und wenn es die Verbindung nicht gibt – verlieren wir unsere Identität? Jedenfalls die Identität, die wir kennen? Lässt sich Identität retten? Wie wird sie in Zukunft entstehen? Clement hat all ihre bisher etwa 400 Werke als DNA-Strang biokybernetisch speichern lassen, der – von einer schützenden Kapsel umgeben – in einer Vitrine zu sehen ist. Das hält erst einmal für ein paar Jahrhunderte, sicher ist sicher.

Ein weiteres Thema der Künstlerin ist der Krieg. Auch hier arbeitet sie mit geradezu schonungsloser Konsequenz. Für die großflächige skulpturale Bodenarbeit „Transformationsschnitt“ (2015) zum Beispiel verwendet Clement in Glas eingeschmolzenes – und damit unschädlich gemachtes – Sarin. Das ist ein Kampfstoff, der unter anderem im syrischen Bürgerkrieg gegen die Bevölkerung eingesetzt wurde. Der tödliche Kampfstoff wurde in Deutschland entwickelt. Noch in seiner Erscheinungsform als Glas-Schotter wirkt er gefährlich und bedrohlich. Der faszinierende, dunkle Oberflächenglanz, auch er ist eine Täuschung.