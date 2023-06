KI-Tage in Bremen: Auch Roboter mögen Streicheleinheiten

Von: Ralf Sussek

Die Technik fürs autonome Fahren ist kompliziert und raumgreifend, das zeigt ein Blick in das Fahrzeug des Bremer Projektes „Topas“ – zu sehen bei den KI-Tagen des Transferzentrums für Künstliche Intelligenz. © Sussek

Vor wenigen Jahren hätte der Begriff „KI-Tage“ für Rätselraten gesorgt. Doch seit ChatGPT ist das Thema der KI – Künstliche Intelligenz – in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Jeder kann mit dieser virtuellen Hilfe selbstständig Inhalte erstellen.

Bremen - Welchen Einfluss die neuen Technologien auf die Arbeitswelt der Zukunft haben werden und wie die Wirtschaft bereits KI-Technologie einsetzt, erfahren Schüler, Studenten, Auszubildende und Unternehmen seit Dienstag in Vorträgen und Workshops bei den ersten Bremer KI-Tagen des Transferzentrums für Künstliche Intelligenz „Bremen.AI“ (sprich: Bremen Ey Ei).

Die mit mehr als 1 000 Anmeldungen ausgebuchte kostenlose Veranstaltung endet am Mittwoch. Der „Zukunftstag“, die Vorgänger-Veranstaltung im vergangenen Jahr, zählte 337 Teilnehmer.

„Bremen.AI“ : Zentraler Baustein der KI-Strategie in Bremen

„Bremen.AI“ im „Digital Hub Industry“ an der Bremer Uni gilt als zentraler Baustein der Ende 2020 verabschiedeten KI-Strategie für das Land Bremen; es wird vom Wirtschaftsressort gefördert und unterstützt Unternehmen bei der Einführung von KI-Technologien.

Sorgt immer wieder für Freude: der kleine Roboter „Pepper“ mit den Kulleraugen. © Sussek

Mehrere Vorträge befassen sich unter anderem mit „intelligenten Hafentechnologien für Bremen und Bremerhaven“, „ChatGPT in Unternehmen nutzen“ und „Was es wirklich braucht, um Künstliche Intelligenz in der Industrie einzusetzen“. Um autonomes Fahren und E-Mobilität geht es gleich zu Beginn bei Prof. Dr. Christof Büskens vom Zentrum für Technomathematik an der Uni Bremen. Büskens, der seit Jahren zum autonomen Fahren forscht, verspricht in seinem Impulsvortrag auch „unerwünschte Wahrheiten“ – und hält Wort. Sein Fazit: Elektromobilität („ich bin ein Befürworter“) sei nicht so sauber wie immer behauptet wird. „Lokal emissionsfrei gibt es nicht“, sagt Büskens und verweist zum Beispiel auf Feinstaub, den auch E-Autos beim Bremsen produzieren. „Als Wissenschaftler muss ich mich der Wahrheit verpflichten“, erklärt er. Und zu der Wahrheit gehöre auch, dass die 1:1-Umstellung auf E-Autos viele neue Probleme bringe; das beginne bei der Produktion von Akkus, gehe weiter über viel zu große und schwere E-Autos bis hin zu schön gerechneter Reichweite und erhöhtem Strombedarf („plus 25 Prozent zu heute“), wenn der Autobestand komplett auf Elektroautos umgestellt werden würde.

Noch schwieriger gestalten sich die Fortschritte beim autonomen Fahren. Von den theoretisch sechs Levels (0 bis 5) bewegten sich die Autofirmen nach jahrelangen Ankündigungen im Bereich Level 2. Wie viel Luft dort nach oben ist, macht Büskens am Beispiel Tesla deutlich; mehr als 270 Unfälle, an denen nicht die Fahrer, sondern das weitgehend autonom fahrende Auto die Schuld trage, seien allein bei dem US-Hersteller verzeichnet. Die deutschen Hersteller gingen da auf Nummer sicher und böten zum Beispiel Staupiloten an. Man mag allerdings am Sinn solcher Helfer zweifeln – laut Büskens funktionierte ein von Mercedes entwickelter Stauassistent nur bis 60 km/h auf Autobahnen, nicht jedoch nachts, bei Regen, Schnee und Nebel, nicht in Tunneln, Baustellen und bei Spurwechseln.

Große Beachtung findet auch der Stand mit dem kleinen Roboter namens „Pepper“, weiß, glatter Kopf, in Menschengestalt mit Kulleraugen und einem Touch-Bildschirm auf der Brust. „Wie alt schätzt Du mich?“, fragt ihn einer der Besucher. Stille. Die Grenzen der KI werden sichtbar. Ein Besucher streicht ihm über den Kopf. „Das kitzelt“, sagt die Roboter-Stimme. Und: „Ich mag es, wenn Du meinen Kopf berührst.“ Klingt vermenschlicht und doch künstlich, aber das passt ja irgendwie zu einer künstlichen Intelligenz.

Übrigens, dieser Text wurde rein manuell und ohne virtuelle Unterstützung etwa durch ChatGPT erstellt.