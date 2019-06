Kesselhalle wird zum Hexenkessel

Bremen - Von Martin Kowalewski. 850 Menschen, mehr passen nicht rein. Bei einem von fünf Clubkonzerten der Band „Silbermond“ am Mittwochabend ist die Kesselhalle des Kulturzentrums Schlachthof neben der Bürgerweide proppenvoll. Fans in der ersten Reihe können die angehimmelten Stars fast berühren.

Die Band ist nahe, der Funke springt sofort über. In der sich aufheizenden Kesselhalle kocht „Silbermond“ die begeisterten Fans zwei Stunden lang regelrecht durch. Das junge bis mittelalte Publikum strotzt wie die Band vor Kraft. Die Musiker aus Bautzen wirken immer noch jugendlich und frei von Starallüren. Sie kommen einfach auf die Bühne, winken und grüßen ihre Fans. Sängerin Stefanie Kloß, inzwischen Mutter, ist voller Vitalität, tanzt über die Bühne und animiert die Fans immer wieder, ihre Arme zu schwenken. Mit ihren Blicken grüßt sie alle Bereiche des Publikums. Ruhe und Ekstase folgen im Wechselspiel.

Die Körpersprache der 34-Jährigen ist fast genauso ausdrucksstark wie ihre Stimme. Beim Intro zu „Irgendwas bleibt“ sitzt sie ruhig auf einer Bühnenanhebung, stützt ihr Kinn auf die Hand und lächelt die Fans in der fast zum Greifen nahen ersten Reihe an. Ein kurzer Augenblick voll Ruhe, bevor sie wieder aufsteht und entsprechend der Intensität des Songs immer weiter hochdreht. Im Refrain, auf den Worten „Irgendwas, das bleibt“, beleuchten die Scheinwerfer das Publikum. Die Zuschauer setzen ein, singen und klatschen dazu im Takt. Frenetischer Applaus schließt an den Song an.

Frauke (50) ist aus Kiel angereist und schwärmt: „Super Konzert, super Stimmung vom ersten Song an. Die Band ist gut drauf, und das Set ist auch schön. Die Clubatmosphäre ist toll.“

Ein Hexenkessel von Club, ein Publikum, das sofort mitgeht. Ein herrliches Szenario für die Musiker, die ein Jahr Bandpause hinter sich haben! Sie verlassen die Bühne, gehen eine Treppe hoch und mischen sich unter die Besucher auf den Rängen. „Heute habe ich Zeit“ beginnt mit Synthie-Drums und auch einer synthetischen Stimme, die sich später mit der Stimme der Sängerin mischt. Die Fans stehen gebannt um die Musiker. Ein elegantes Gitarrensolo rundet den Song ab. „Keinen Grund, sich zu beeilen“, heißt es im Text. Band und Fans genießen sichtlich diese Abwechslung, obwohl es auf der Tribüne sehr heiß ist.

Das Publikum kommt auch in den Genuss eines neuen, bisher nicht veröffentlichten Songs: „Hand aufs Herz“. Darin stecken Erfahrungen der jungen Mutter Kloß nach der Geburt ihres Kindes. „Es ist das Verrückteste und Schönste, was ich bisher erlebt habe. Ich habe darüber nachgedacht, wie ich mich vor Jahren gegenüber meinen Eltern verhalten habe.“ Der Song behandelt sensibel die Elternerfahrungen und auch die Gefühle als Mutter: „Mit der Hand auf dem Herz schwöre ich Dir, solange ich lebe, werd‘ ich für Dich alles tun, was in meiner Macht steht.“ Am Ende des gefühlvollen Songs faltet die Sängerin ihre Hände vor der Brust und blickt verträumt nach oben.