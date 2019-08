Kerzengerade in der Luft

SERIE „SOMMERMOMENTE“ Mit dem Flyboard übers Wasser fliegen

+ Es geht hoch hinaus. Auf dem Flyboard schwebt Brian Warnatsch über der Weser. Einige Menschen an Land schauen zu. Foto: KOWALEWSKI

Bremen - Von Martin Kowalewski. Ein Anblick wie in einem Agentenfilm: Brian Warnatsch (45), ein Gründer von „Rock 2o“, saust in einem Neoprenanzug durchs Wasser. Dann hebt er etwas den Oberkörper. Plötzlich scheint er aus dem Wasser zu steigen. Auf zwei kraftvollen Wasserstrahlen stehend erhebt er sich meterweit in die Luft. „Rock 2o“ bietet Flyboard-Flüge auf der Weser am Einkaufszentrum „Waterfront“ in Gröpelingen an. Ein Nervenkitzel, heute Thema in unserer Serie „Sommermomente“.