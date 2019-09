„Hanse-Life“ beginnt auf der Bürgerweide: Die Kerzen stehen bereit

Start am Sonnabend

+ © Kuzaj Aus Syke kommt Anke Wehmeyer mit Stearin-Kerzen. © Kuzaj

Bremen – Anke Wehmeyer aus Syke betrachtet ihren Stand im Kunsthandwerkerbereich der „Hanse-Life“ und blickt zufrieden auf die Exponate: Kerzen in etlichen Formen, in Farbwelten arrangiert. Sie gut aus – die Messe kann beginnen! Und das macht sie ja auch. Heute nämlich, am Sonnabend. Die Verbrauchermesse in den Hallen auf der Bürgerweide dauert dann bis Sonntag, 22. September.