Keramik, Schmuck und Alliterationen

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Die im Verband „Angewandte Kunst Bremen“ (AKB) vereinten Kunsthandwerker aus Bremen und dem Umland zieht es wieder – buchstäblich – ins Grüne. „Ins Grüne“ nämlich heißt ihre traditionelle sommerliche Gemeinschaftsausstellung im Park des Focke-Museums an der Schwachhauser Heerstraße.

Es ist zugleich die 22. AKB-Jahresausstellung – verbunden mit einer Premiere. Erstmals nämlich geht es an zwei Tagen ins Grüne. Und es soll an dieser Stelle auch nicht verschwiegen werden, an welchen: Sonnabend, 25. August, in der Zeit von 12 bis 18 Uhr. Und Sonntag, 26. August, von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Holz und Schmuck, Keramik und Metall, Stein, Papier und Mode – zu sehen gibt es einmal mehr Unikate von 24 AKB-Künstlern. Obendrein haben die Organisatoren sieben Gast-Künstler eingeladen. Das AKB-Spektrum reicht von Frauke Alber (Keramik) bis Martin Wilmes (Holz); aus dem Bremer Umland kommen unter anderem Elsa Töbelmann und Henning Greve (beide: Syke), Arne Leucht (Stuhr) und Marco Klopsch (Nordwohlde). Zu den Gästen gehören Maike Eisenhauer (Schmuck), Karla Hüneke (Porzellan) und Katharina Springfeld (Taschen).

Mit dem Text durch den Park laufen

„Ins Grüne“ bietet in diesem Jahr zudem ein „literarisches Bonbon“, wie ein Sprecher es ausdrückt. „Die Bremer Schriftstellerin Sabine van Lessen (,Wortforschung‘) stellt den Ausstellern eine Alliteration zur Verfügung, die die Kunsthandwerker in ihren Arbeiten dreidimensional umsetzen.“ Besucher können nun mit dem Text der Autorin durch den Park gehen und dabei Worte und Werke miteinander verbinden.

Und es werden noch mehr Sinne angesprochen – neben dem kulinarischen beispielsweise der musikalische. Für Musik nämlich sorgen unter anderem Doro Licht und Axel Kruse mit Rock und Folk, Pille Hillebrand und Tobias Bertzbach mit vertonter Lyrik sowie das Trio „Saman“ mit traditionellen internationalen Liedern, wie der Sprecher betont.

Und im Haus Riensberg bietet die Künstlerin Elif Zengin am Sonnabend in der Zeit von 14 bis 16 Uhr einen Kursus zum Thema Wand- und Ornamentfliesen an (Teilnahmegebühr: fünf Euro).

Vortrag: Bremen als Rom des Nordens

Bremen war einmal das Rom des Nordens. Von hier aus nämlich sollte im Frühmittelalter Skandinavien missioniert werden. Eine Ausstellung im Rahmen des Europäischen Kulturerbejahrs, getragen vom Kulturressort und vom Landesamt für Denkmalpflege, erzählt gegenwärtig davon (wir berichteten). Unter dem Titel „Bremen und Skandinavien – Geschichten über den Zauber des Anfangs“ ist sie bis zum 30. September im Dom-Museum zu sehen.

Und auch eine Vortragsreihe gehört dazu. Nächster Termin: Mittwoch, 15. August. Dann spricht Dr. Ulrich Weidinger im Dom-Kapitelsaal (Domsheide) – eben – über die Nordlandmission der Bremer Kirche im Früh- und Hochmittelalter. In seinem Vortrag „Staatsmacht und Diplomatie im Dienst der Glaubensverkündigung“ arbeitet der Referent das Bündnis von Kirche und Reich, das Bremen im 11. Jahrhundert den Ruf als Rom des Nordens eingebracht hat, heraus.

Mit der Übersiedlung von Erzbischof Ansgar von Hamburg nach Bremen übernahm das Bistum Bremen anno 848/49 den päpstlichen Auftrag für den hohen Norden. Fortan sah die Bremer Kirche in der Missionierung des europäischen Nordens sogar ihre Hauptaufgabe. Der Erfolg dieser Bemühungen hing ganz wesentlich von der Unterstützung durch die Reichspolitik ab – deshalb gingen die Bremer Erzbischöfe eine enge Zusammenarbeit mit der Staatsmacht ein.

Der Vortrag beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.