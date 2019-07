Ab in den Keller: Kunsthalle macht Platz für neue Ausstellung

2000 Werke müssen ins Depot

+ © Koller „Und tschüß“: Mitarbeiter der Kunsthalle fahren ein Bildnis von Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg ins Depot. Dort lagert das Werk von 1629 wie etwa 2000 weitere Gemälde, Skulpturen und Installationen. © Koller

Bremen - Endspurt in der Bremer Kunsthalle: Rund 2000 Werke, Installationen und Skulpturen wandern in den Keller. Alles muss raus, denn die „Ikonen“-Ausstellung steht in den Startlöchern. Am Donnerstag hängten Mitarbeiter letzte Werke ab. Denn: Am Sonntag, 21. Juli, schließt die Sammlung komplett.