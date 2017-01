Keisse würde mit Kittel gern noch die Tour fahren

Bremen - Von Gerd Töbelmann. Erst unmittelbar vor dem Startschuss der 53. Bremer Sixdays konnte der Belgier Iljo Keisse verpflichtet werden, weil ein anderer Fahrer wegen Verletzung ausgefallen war. Ein Glücksgriff, denn mit seinen 25 Sechstage-Siegen ist der 34-Jährige der erfolgreichste noch aktive Fahrer auf diesem Planeten.

Ganz nach oben wird er es aber nicht schaffen. Da thront Sechstage-Kaiser und Landsmann Patrick Sercu (88 Erfolge). Kurz vor dem Finale in Bremen sprachen wir mit Keisse über seine Bremer Aussichten und auch Pläne für die Straßensaison.

Ende November sind Sie in ihrer Heimatstadt Gent ihr letztes Sechstagerennen vor Bremen gefahren und Dritter geworden.

Iljo Keisse: Stimmt. Ich bin da mit dem Italiener Elia Viviani, dem aktuellen Olympiasieger von Rio im Omnium, gefahren. Aber Elia war da nicht so gut drauf.

War es das denn schon mit ihren Auftritten auf der Bahn in dieser Saison?

Keisse: Nicht ganz. Danach bin ich in London und Manchester noch bei Tages-Veranstaltungen im Rahmen der Revolution-Serie angetreten.

Warum so wenige Rennen? Sie sind doch deiner der besten Bahnfahrer der Welt.

Keisse: Mein Fokus liegt ganz klar auf dem Straßensport. Und da bin ich vertraglich bei Omega Pharma Quick Step gebunden. Wenn die Sechstagerennen stattfinden, befinden wir uns mit unserem Rennstall meistens in Spanien im Trainingslager. Da lassen die mich natürlich dann auch nicht weg. Das ist auch okay, denn das Business auf der Straße ist mit dem auf der Bahn nicht zu vergleichen.

Und warum fahren Sie jetzt in Bremen?

Keisse: Das war nicht vorgesehen, denn eigentlich hätte ich die Katar-Rundfahrt bestreiten sollen. Doch die ist wegen finanzieller Probleme abgesagt worden.

Sie hätten Urlaub machen können.

Keisse: Hätte ich vielleicht auch gemacht, aber ich habe in Bremen beim Sportlichen Leiter Erik Weispfennig mal nachgefragt, ob er noch einen Platz hat. Hatte er – und jetzt bin ich hier.

+ Größter Straßen-Erfolg: Am 31. Mai 2015 holte sich Iljo Keisse in Mailand den Sieg bei der 21. Etappe des Giro d’Italia.

Sie sind etwas verspätet angekommen. Warum?

Keisse: Am Mittwoch war in Belgien die Präsentation des neuen Quick-Step-Teams. Das ging bis ein Uhr in der Nacht. Da habe ich Erik angeruffen, dass ich etwas später am Donnerstag in Bremen bin. Alles gut.

In Bremen fahren Sie das erste Mal überhaupt mit Marcel Kalz zusammen. Wie klappt das?

Keisse: Wir sind vorn dabei, also kann so viel nicht schiefgegangen sein. Ich bin zwar noch nie mit Kalle gefahren, kenne ihn aber natürlich von anderen Rennen. Er ist ein bärenstarker Fahrer, der auch richtig große Gänge treten kann. Auch mit der Ablösung haben wir keine Probleme. Da ist er mit Robert Bartko zu vergleichen, mit dem ich 2008 in Bremen gewonnen habe. Mein Gott. Das ist neun Jahre her. Wie die Zeit vergeht . . .

Was ist Ihr nächster sportlicher Termin?

Keisse: Das ist die Oman-Rundfahrt Mitte Februar.

Wie lange wollen Sie noch auf der Straße fahren?

Keisse: So lange, wie es der Körper hergibt und ich einen Vertrag bekomme. Der jetzige gilt noch für 2017 mit einer Option für das Jahr danach. Wenn aber mal wieder der Besitzer wechselt, müsste für nächstes Jahr alles neu verhandelt werden.

Wie ist Ihre Rolle im Team?

Keisse: Bei den belgischen Eintages-Klassikern bringe ich unseren Sprinter und meinen Landsmann Tom Boonen in die richtige Position. Bei den übrigen Sprintankünften bei Rundfahrten eröffne ich den Sprinterzug.

Was ist Ihr sportlicher Wunsch für dieses Jahr?

Keisse: Dass ich es in die Mannschaft für die Tour de France schaffe. von insgesamt 29 bin einer von 15 vornominierten Fahrern, aber nur neun können starten. Wenn ich dabei wäre, wäre das super, denn die Tour fängt in Düsseldorf an. Mein Teamkollege Marcel Kittel ist ja Deutscher. Das wäre eine besondere Sache.

Zum Schluss noch einmal zurück zu den Bremer Sixdays: Was ist drin?

Keisse: Wenn ich starte, möchte ich ein Rennen auch gewinnen.