„Aprilwetter“ im bremischen Handwerk

Von: Jörg Esser

Teilen

Brote liegen im Feuerofen einer Bäckerei: Hohe Energiekosten belasten viele Handwerksbetriebe und sorgen für unsichere Perspektiven. © DPA/Pförtner

Die Stimmung im Bremer Handwerk ist gut. Doch keiner weiß, wie es in Zeiten steigender Rhohstoff- und Energiepreise weitergeht. Die Handwerkskammer spricht von „Aprilwetter“.

Bremen – Noch läuft es relativ rund im Bremer Handwerk. Die Betriebe bewerten ihre Geschäftslage als weiterhin gut. Doch die Aussichten sind wegen der explodierenden Energiekosten, der fortlaufenden Lieferengpässe und des andauernden Ukraine-Kriegs unklar. Das geht unter anderem aus der Herbst-Konjunkturumfrage der Handwerkskammer Bremen hervor. „Es herrscht Aprilwetter“, formulierte es der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Oliver Kriebel. „Keiner weiß, wo die Reise hingeht.“

Neun von zehn Unternehmen, die sich an der Umfrage beteiligt haben (Rücklaufquote: acht Prozent), sind mit ihrer aktuellen Situation „grundsätzlich zufrieden“. Das sind noch etwas mehr als im Frühjahr. Die Aussagen und Prognosen schwanken je nach Gewerk. Die Bau- und Ausbaugewerke melden beispielsweise laut Umfrage fast durchweg eine konstante oder verbesserte Geschäftslage. Bei Gesundheitsgewerken überwiege die Skepsis, heißt es weiter. Bei den personenbezogenen Dienstleistungen (Friseure, Kosmetiker) gehe es wieder leicht aufwärts.

Deutlich negativer bewerten vor allem die Betriebe aus den Nahrungsmittelgewerken die Geschäftslage: Jeder zweite Betrieb geht von rückläufigen Geschäften aus. Gründe sind die steigenden Rohstoffpreise und Energiekosten. „Die Kosten gehen durch die Decke“, sagt Handwerkskammer-Präses Thomas Kurzke. „Und sie können nicht eins zu eins an die Kunden weitergereicht werden.“ Kriebel spricht von einer „sehr spannenden und dynamischen Zeit für das Handwerk“. Und die sei vor allem durch Unsicherheiten geprägt.

„Kosten gehen durch die Decke“

„Wir brauchen jetzt Maßnahmen und Hilfsprogramme.“ Schließlich verstetige sich zudem der Fachkräftemangel. Und auch die Auftragsreichweite sinke. Die Bücher sind noch für 22,8 Wochen gefüllt. Im Frühjahr waren es noch 27 Wochen.

„Wir sind im Training, nach zwei Corona-Jahren krisenerprobt“, sagt Bernhard Timphus, Geschäftsführer der Traditionskonditorei Stecker. Neben den Energiepreisen sind für den Konditor die „durch die Decke gehenden“ Rohstoffpreise ein wachsendes Problem. Mehl, Eier, Butter – alles wird teurer. Plus 64 Prozent in drei Jahren, sagt Timphus. „Langsam wird es kritisch.“ Und: „Was beim Verbraucher ankommt, spiegelt noch nicht die Realität am Rohstoffmarkt wider.“

Timphus ist dennoch zuversichtlich. Konditoreien zählten zum „Genusshandwerk“. Und die Menschen „brauchen kleine Glücksmomente, Pausen für die Seele“. Nur ließen sich die Preissteigerungen nicht so einfach weitergeben. „Halblecker ist keine Option“, fährt der Konditormeister fort. „Und am Ende muss trotzdem eine schwarze Zahl stehen. Das muss klappen.“

„Halblecker ist keine Option“

Die Glaserei Lenderoth sei bei der Preisgestaltung von den Einkaufspreisen abhängig. Und von den Energiekosten. Die Herstellung von Glas sei sehr energieintensiv. Gas der einzig mögliche Energieträger. Die Folge: Die Energiekosten sind laut Lenderoth um 600 Prozent gestiegen, die Preise für Fensterglas haben sich in den vergangenen zwei Jahren verfünffacht. Der Preis für Isolierglas im Einkauf sei seit Jahresanfang um 44 Prozent gestiegen, der Preis für Verbundglas um 59 Prozent. „Das ist eine ganz ganz schwierige Situation. Aber wir wollen überleben.“ Seine Firma beschäftigt derzeit rund 70 Mitarbeiter.

Auch das Geld der Kunden wird knapper. Das sei spürbar. Die Zahlungsmoral sinkt. „Das Mahnwesen ist für unsere Buchhaltung deutlich zeitintensiver geworden“, sagt Christophe Lenderoth.