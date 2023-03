Keine Starts und Landungen: Flughäfen Hannover und Bremen kapitulieren vor Mega-Streik

Von: Andree Wächter

Montag ist der große Streiktag. Dies betrifft auch die beiden Flughäfen in Bremen und Hannover. Bremen hat schon alle Flüge abgesagt.

Bremen/Hannover – Der bundesweite Warnstreik am Montag wird auch Niedersachsens größten Flughafen Hannover-Langenhagen treffen. „Es sind erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten“, teilte der Airport am Freitag auf seiner Webseite mit. „Wir bitten alle betroffenen Passagiere, Kontakt mit ihrer Fluggesellschaft oder ihrem Reiseveranstalter aufzunehmen“, hieß es weiter.

Die Gewerkschaft Verdi teilte mit, die Beschäftigten der Flughafengesellschaft, der Bodenverkehrsdienstleister von der AGS Hannover sowie der Luftsicherheit von Securitas und ICTS seien aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. „Es ist damit zu rechnen, dass keine Starts und Landungen am Montag stattfinden werden“, so Verdi.

Mega-Warnstreik am Montag trifft die Flughäfen Bremen und Hannover

Pendler und Reisende müssen sich beim Mega-Streik am Montag, 27. März 2023, in ganz Deutschland auf Einschränkungen im Flug-, Zug- und Nahverkehr einstellen. Mit einem Warnstreik wollen die Gewerkschaft Verdi sowie die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ihren Forderungen in den Tarifkonflikten im öffentlichen Dienst sowie in der Verkehrsbranche Nachdruck verleihen.

Der Flughafen in Bremen soll am Montag erneut bestreikt werden. Alle Flüge sind abgesagt. © Sina Schuldt/dpa

Die umfassenden Verkehrs-Warnstreiks betreffen nicht nur den Flughafen Hannover, auch Bremen ist betroffen. Deswegen fallen am Montag alle Passagierflüge von und nach Bremen aus. Alle Flüge seien gestrichen, sagte eine Sprecherin des Flughafens am Freitag. Erst Mitte März erzwang ein Warnstreik dort einen Flugstopp.

Bei dem bundesweiten Warnstreik rufen die Gewerkschaften ihre Mitglieder auch in Hannover und Bremen zu Demonstrationen auf. Für den Bremen Airport sind am Montag ab 9 Uhr Protestaktionen geplant. Daran sollen im Verlauf den Angaben zufolge auch Beschäftigte der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) teilnehmen. Ab 11 Uhr ist eine Abschlusskundgebung in der Bremer Neustadt geplant. Zum Glück ist die Bremer Osterwiese 2023 noch nicht eröffnet. Die Nordwestbahn und der VBN feilen schon an Notplänen. (Mit Material der dpa)