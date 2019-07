Keine neuen Borgwards aus Bremen

Bremen – Das war’s dann wohl mit der vermeintlichen „Rückkehr der Legende“: Borgward wird vorerst keine Autos in Bremen fertigen. Die Borgward-Mutter, der chinesische Autohersteller Foton, der sich mittlerweile im Besitz des chinesischen Fahrdienst-Start-ups Ucar befindet, will keine Fabrik für die Automobilproduktion in Europa bauen.

Und so benötigen die Chinesen eine seit zwei Jahren reservierte Fläche im Güterverkehrszentrum Bremen (GVZ) nicht mehr. Die Frist für die 14 Hektar große Fläche sei zum 30. Juni ausgelaufen und werde auch nicht verlängert, teilte die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) mit. Die Fläche stehe jetzt zur Vermarktung frei, heißt es. Erste Gespräche mit Interessenten würden durch die Wirtschaftsförderung Bremen bereits geführt.

Die vermeintliche Rückkehr des Rhombus 56 Jahre nach dem Aus der Automobilproduktion in Sebaldsbrück und in der Neustadt wurde im Oktober 2016 im Rathaus regelrecht zelebriert – mit großem Medienrummel, vielen chinesischen Journalisten und zahlreichen Borgward-Oldtimern vor dem Rathaus. Der damalige Borgward-Chef Ulrich Walker sprach von einem „unglaublich emotionalen Moment“. Christian Borgward, Enkel des Firmengründers Carl F. W. Borgward, sagte: „Borgward und Bremen haben die einmalige Chance, einen Neuanfang zu starten.“ So weit, so wunderschön.

Im April 2017 unterzeichneten die Borgward-Gruppe, inzwischen mit Sitz in Stuttgart und Produktionsstätte in China, und die Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) ein „Memorandum of Understanding“ und stellten damit die Weichen für das Grundstücksgeschäft. Im August und September gaben dann die Wirtschaftsdeputation und der Haushalts- und Finanzausschuss der Bürgerschaft grünes Licht für den Deal.

Borgward wollte bis zum Anfang des Jahres 2018 mit dem Bau einer Produktionsstätte auf dem Grundstück im GVZ starten. In der ersten Baustufe war eine Semi-Knocked-Down (SKD)-Fertigung für bis zu 50 000 Fahrzeuge pro Jahr geplant. 100 neue Arbeitsplätze wollte Borgward mit der Ansiedlung zunächst schaffen. Die Pläne reichten sogar bis zur Komplettproduktion, die ab 2025 geplant war.

Doch seit August 2017 wächst Gras über das Projekt. Die Borgward-Gruppe wechselte Chefs und Besitzer. Und jetzt auch die Strategie. Die Bremer Träume von einer neuen Borgward-Ära sind geplatzt. je