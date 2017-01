Keine Langeweile in der Küche

Geschäftsführer Daniel König steht im Ladengeschäft des „Bremer Gewürzhandels“ an der Leipziger Straße in Findorff. Mehr als 700 Artikel hat der 39-Jährige im Angebot.

Bremen - Von Martin Kowalewski. Um einen Tipp in Sachen Gewürze und Tees ist Daniel König, Geschäftsführer beim „Bremer Gewürzhandel“, nie verlegen. Auch dann nicht, wenn es um die Gesundheit geht: Bei Erkältung empfiehlt er Ingwer, Thymian und Salbei, alles am besten rein in eine Tee-Mischung. „Die Hartgesottenen können dann noch Chili dazu nehmen“, sagt er.

Beim „Bremer Gewürzhandel“ an der Leipziger Straße in Findorff dreht sich alles um Genuss und auch darum, immer wieder neue Geschmackskreationen zu entdecken. Mit dem „Schietwetter-Tee“ hat König auch die passende Tee-Sorte für die Erkältungs-Saison. Dieser hat einen milden Geschmack, ist etwas fruchtig und hat eine gewisse Ähnlichkeit zu Pfefferminz- und Hagebuttentee. Die Mischung ist komplex und die Liste der Zutaten lang, darunter Himbeer-, Spitzwegerich- und Erdbeerblätter, aber auch Fenchel und Apfelstücke.

Alle mehr als 700 Artikel sind in dem Laden in Findorff ausgelegt, darunter auch Trockenfrüchte und 50 Honigsorten. Sie laden ein, in der Küche mal etwas Neues zu probieren. „Die Menschen werden beim Kochen immer experimentierfreudiger. Das liegt sicher auch an den vielen Kochshows im Fernsehen und auch daran, dass die Menschen mehr reisen und internationale Gerichte kennenlernen“, sagt König.

„Unsere Gewürze sind sehr gut untereinander kompatibel“

Der 39-Jährige hat den „Bremer Gewürzhandel“ im Jahr 2006 im Stadtteil Walle gegründet. Der gelernte Bäcker und Medienkaufmann hatte Backwaren auf dem Wochenmarkt verkauft und seine Palette dann um Gewürze und Trockenfrüchte erweitert – mit großem Erfolg. Das neue Geschäftsmodell entstand. 2010 zog der Gewürzhandel in ein größeres Domizil nach Findorff.

„Es gibt keinen Grund für Langeweile in der Küche. Unsere Gewürze sind sehr gut untereinander kompatibel“, sagt König. Man könne auch hier weitverbreiteten Gerichten immer wieder eine neue Note geben. „Peperoncino Aglio Olio“ heißt beispielsweise eine scharfe italienische Gewürzmischung für Nudeln. Sie eignet sich auch zum Einlegen von Antipasti. Mit vielen deutschen Traditionsgerichten kompatibel ist „Königs Pfeffermischung“, die Summe aus sieben Pfefferspezialitäten mit exotischem Geschmack und einer eher milden Schärfe. Die Mischung muss zu Hause gemahlen werden. Entsprechende Mühlen verkauft der Gewürzhandel ebenfalls.

Keine Geschmacksverstärker in den Produkten

Für den süßen Genuss lädt die „Tonka-Bohne“ ein. Sie wird mit einer Reibe zerkleinert ähnlich wie Muskatnuss. Der sinnliche, aber auch intensive Geschmack erinnert ein bisschen an Vanille. Sie ist eine mögliche Zutat bei der Herstellung von Eis und Pudding und verleiht auch Waffelteig eine neue Note.

Bei den Produkten aus dem Findorffer Geschäft wird prinzipiell auf Füllstoffe und Geschmacksverstärker verzichtet. „Die Menschen sind da sensibler geworden. Das hängt wohl auch mit den verstärkt auftretenden Lebensmittelallergien zusammen. Sie stellen sich die Frage, warum im Curry eigentlich Stärke mit drin ist“, sagt König. „Oft werden bei ,Würzern‘ Zucker und Salz als billige Gewichtbringer eingesetzt.“ Er holt zwei Tüten. In der einen befinden sich 200 Gramm Kräutersalz. Der zweite, dreimal so große Beutel beinhaltet 50 Gramm Kerbel. Das macht deutlich, wie sich mit solchen Tricks Gewicht gewinnen lässt. „Oft werden billige Zutaten teuer bezahlt. Wenn bei einem ,Würzer‘ Salz an erster Stelle steht, kann das schon 30 Prozent ausmachen“, sagt König.

Hinter dem Ladengeschäft befindet sich das Lager. Auch Maschinen zum Mischen und Abfüllen stehen bereit. Der „Bremer Gewürzhandel“ beschäftigt 36 Mitarbeiter. In dem großen Lager herrscht muntere Betriebsamkeit. „Wir schicken bei jeder Bestellung einen handschriftlichen Gruß mit“, sagt König. Ein Angestellter reicht eine Abrechnung herüber. „Guten Appetit“ steht da in Handschrift zu lesen.

www.bremer-gewuerzhandel.de