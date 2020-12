Keine Chance für Schnellstart

In den Bremer Kinos geht nichts mehr. Die Betreiber hängen in der Luft. Womöglich droht eine Pleitewelle.

Lichtspielhäuser im zweiten Lockdown.

Hohe Mieten senken Ertrag.

Mehrere Wochen Vorlauf.

Bremen – Das Cinema Ostertor wirkt verlassen. Geschäftsführer Thomas Settje schließt auf. Er will einige Festplatten mit Filmen an die Verleiher zurückschicken. Das mache er, wenn die Filme auf dem Rechner des Kinos abgelegt sind, sagt Settje. Mit welchen Filmen es nach dem Lockdown wieder losgeht, ist unklar. Ob Programmkino oder große Kette: Auch die Bremer Lichtspielhäuser sind zum zweiten Mal im Lockdown. Nichts geht mehr.

Die Monate zwischen den Schließzeiten waren von stark reduziertem Platzangebot bei enormen Hygienemaßnahmen geprägt. Wann und wie wird es nach diesem Lockdown weitergehen?

Settje spricht von Erfahrungen aus dem ersten Lockdown. Es habe vier Wochen gedauert, bis die Werbung wieder lief und sich die Menschen wieder in die Kinos trauten. Zwischen den Lockdowns sei die Platzzahl von 120 auf 30 reduziert worden. Das werfe eine Frage auf: „Welche Verleihfirmen machen da mit?“ Als Beispiel spricht er von der mehrfachen Verschiebung des neuen James-Bond-Films, auch wenn das kein Film für sein Kino sei. Der Betrieb vor dem erneuten Lockdown sei gerade kostendeckend gewesen, es sei aber nichts übergeblieben, so Settje. Er habe aber nicht die Sorge, schließen zu müssen.

„Irgendwann ist Schluss“

„Irgendwann ist Schluss“, sagt dagegen Manfred Brocki, Inhaber der Bremer Filmkunsttheater Schauburg, Gondel und Atlantis. Auch geschlossen verursachen die Kinos Kosten in Höhe eines fünfstelligen Betrags. Die Hilfen würden nur einen Teil davon auffangen. Die Novemberhilfe will er beantragen. Er sagt, die Lage sei gefährlich und werde noch gefährlicher. Und beklagt das Fehlen einer Landesförderung in Bremen. Brocki befürchtet ein großes Kinosterben. Settje sagt, das hänge an der Situation der jeweiligen Kinos, etwa daran, ob diese hohe Mieten zahlen müssten.

Zwischen den Lockdowns waren die Schauburg und die Gondel zeitweise geöffnet. Die Platzzahl sei durch die Corona-Maßnahmen aber auf 20 Prozent reduziert gewesen, so Brocki. Nicht geöffnet habe das Atlantis-Kino, weil die Reihen dort zu eng seien. Statt 80 hätten nur 16 Personen Platz gehabt. Der reduzierte Betrieb habe die Kosten nicht eingespielt. Normal kämen jährlich etwa 180 000 Besucher in die drei Kinos. Zuletzt waren es monatlich etwa 3 000. Eine spezielle Anlage habe alle paar Minuten den ganzen Saal durchgelüftet. „In der Straßenbahn sitzen die Leute eng und es gibt nur ein Schild, bitte benutzen Sie eine Maske“, sagt Brocki. „Bei uns wird nach jeder Vorstellung alles mit einem Desinfektionsmittel gereinigt.“

Elf Kinosäle mit 3339 Plätzen

Elf Kinosäle mit 3 339 Sitzplätzen bietet das Cinestar am Weserpark. Dort arbeiten im Normalbetrieb etwa 50 Mitarbeiter, sagt Geschäftsführer Oliver Fock. Die Lichtspielkette betreibt deutschlandweit 49 Kino-Standorte mit etwa 2 500 Mitarbeitern bei Normalbetrieb. Auch Fock macht klar, dass es nicht von heute auf morgen wieder losgeht. „Da Filme beworben werden müssen, benötigt man normalerweise einen Vorlauf von mehreren Wochen“, so Fock. „Wir benötigen etwa 14 Tage, um Standorte in der Größe des Kristallpalasts wieder hochzufahren. Wir können die Kinos also nicht einfach beliebig oft runter- und wieder rauffahren.“ Für die Branche sei es wichtig, dass in der Corona-Krise keine Ad-Hoc-Entscheidungen getroffen würden.

Er beklagt, dass große Kino-Unternehmen bei den Corona-Förderungen lange durchs Raster gefallen sind. Aufgrund der schwierigen Rechtslage sei schwer einzuschätzen, wie viel Unterstützung die Programme „Novemberhilfe“ und „Novemberhilfe plus“ bieten. Einmalig vier Millionen Euro für alle 49 Standorte insgesamt seien zurzeit im Gespräch. 75 Prozent des Vorjahresumsatzes würden nicht im Ansatz erreicht.

Von Martin Kowalewski