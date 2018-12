Keine Böller an Rathaus und Roland

Bremen - Es bleibt dabei – keine Knaller am Weltkulturerbe. Raketen und Böller sind rund um Rathaus und Roland nicht nur nicht erwünscht, sondern schlichtweg nicht erlaubt. Zudem weist die Bremer Gewerbeaufsicht darauf hin, schon „aus Rücksicht auf Mitmenschen sowie zum Schutz der Tiere“ Silvesterfeuerwerk (im Behördendeutsch: pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2) nur in einem klar definierten Zeitrahmen zu zünden – am 31. Dezember in der Zeit von 18 bis 24 Uhr und noch eine weitere Stunde im neuen Jahr (also: am 1. Januar bis 1 Uhr). „Außerhalb dieses Zeitraumes ist es verboten, pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F2 abzubrennen“, hieß es. Verboten ist zudem das Abbrennen oder Abschießen von Seenotsignalmitteln (pyrotechnische Gegenstände der Kategorie P1/ P2). Zudem dürfen in unmittelbarer Nähe von Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenheimen und Kirchen grundsätzlich keine pyrotechnischen Gegenstände abgebrannt werden. Das Verbot gilt auch im Hafengebiet und im Umkreis von 150 Metern um besonders brandempfindliche Gebäude und Anlagen. Komplett verboten sind Böller und Raketen rund um das Rathaus und den Roland und um den Zoo am Meer in Bremerhaven. Dies gilt für einen Umkreis von 150 Metern. Damit ist auch das Gebiet rund um Dom und Liebfrauenkirche erfasst. - kuz