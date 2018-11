Pilotprojekt Schach: Keine Ausreden - der Zug hat Bestand

Marco Bode beim Schulprojekt „Schach macht schlau“ in Grundschule an der Glockenstraße. Schach wird damit zum verbindlichen Unterrichtsstoff.

Bremen - Von Berit Böhme. Schach ist weit mehr als ein Denksport. Das Brettspiel beflügelt Fertigkeiten wie Konzentration, räumliches Denken, Sozialkompetenz, Rechnen und Lesefähigkeit. Wegen dieser vielen positiven Effekte taucht Schach zunehmend in den Lehrplänen der Schulen auf.

Im Land Bremen beispielsweise gehört Schach seit diesem Schuljahr für 1.500 Grundschüler zum regulären Unterricht. Eine Stunde pro Woche dreht sich in mehr als 70 Klassenzimmern in Bremen und Bremerhaven alles um Turm, Läufer und König. Insgesamt zählt das Land knapp 23.000 Grundschüler.

„Die Kinder sind total begeistert“, sagt Sylvia Rugen, Leiterin der Grundschule an der Glockenstraße in Sebaldsbrück. Dort wurde das Pilotprojekt am Montag der Öffentlichkeit vorgestellt. Alle acht Klassen der Schule sind an „Schach macht schlau“ beteiligt. „Wir haben kurz vor den Herbstferien angefangen“, sagt Rugen.

Die Erst- bis Viertklässler haben mittlerweile schon Bekanntschaft mit dem König und dem Turm gemacht. „Schach kann man schon mit wenigen Figuren lernen“, sagt der Schachexperte Rainer Woisin aus Hamburg, der das Projekt begleitet. Zuerst lernen die Kinder den König kennen. „Dann kommt Figur zu Figur dazu“, so Woisin. „Sprachbarrieren spielen keine Rolle. Auf dem Brett können sie zeigen, was sie können.“ Mittlerweile gibt es in Deutschland nach Angaben der Deutschen Schachjugend etwa 60.000 Kinder und Jugendliche, die an Schulen im Unterricht oder in AGs Schach spielen.

Projektleiter Marco Bode mit Eifer dabei

In Bremen müssen die vermittelnden Lehrer keine Schachfreaks sein. „Das Besondere ist, dass wir das mit den Lehrern umsetzen“, sagt der Projektleiter, ehemalige Fußballprofi und Werder-Aufsichtsratschef Marco Bode. Das Material sei so konzipiert, dass die „Lehrer es beim Unterricht erlernen“.

Andernorts, etwa in Hamburg, haben Lehrer beispielsweise Schulungen der Deutschen Schulschachstiftung für das Schulschachpatent durchlaufen. „Die haben schon ganze Lehrerkollegien geschult“, sagt der Geschäftsführer der Deutschen Schachjugend Jörg Schulz. Die Bremer hingegen orientieren sich an den Erfahrungen aus Salzgitter. Dort lief 2016 an vier Schulen ein von der Lotto-Sport-Stiftung gesponsertes Schachprojekt an.

Bode hofft, „dass vielleicht mal jedes Kind in Bremen und Bremerhaven Schach lernt“. 2019 soll es laut Bode für die 1 500 Bremer Schulschachkinder ein großes Turnier in den„Räumen des Weserstadions geben. Der Termin stehe aber noch nicht fest.

Schach kommt nicht erst ab dem Grundschulalter infrage. Auch in Kindergärten werde Schach vermittelt, sagt Jörg Schulz, Geschäftsführer der Deutschen Schachjugend. Für Schulz hat Schach übrigens noch einen weiteren hilfreichen Lerneffekt.

„Es fällt im Schach schwer, eine Ausrede zu finden. Der Spieler ist selbst für seine Entscheidungen verantwortlich. Der Zug hat Bestand, und dann muss man mit den Folgen halt leben.“ Eine gesetzte Figur darf nicht zurückgenommen werden.

dpa