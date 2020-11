„Bus und Bahn kein Infektionsherd“

BSAG zur Lage im Bremer Nahverkehr

Bremen – Volle Busse? Gedränge in Straßenbahnen? Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) als Infektionsquelle für das Corona-Virus? Nachdem in den vergangenen Wochen vermehrt Meldungen die Runde machten, in Fahrzeugen der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) sei es zu voll, um die verordneten Mindestabstände einzuhalten, haben nun die Verantwortlichen reagiert und ihre Sicht der Dinge geschildert.