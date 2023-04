Prozess um tote Ekaterina in Bremen: Kein Ende der Antragsflut

Von: Ralf Sussek

Der Angeklagte (r.) im Mordprozess (hier mit seinem Anwalt Helmut Pollähne). Dem 47-Jährigen wird vorgeworfen, seine Frau Ekaterina getötet zu haben. © Sussek

Anträge über Anträge im Prozess um die getötete Ekaterina vor dem Landgericht Bremen. Und so kam es auch an diesem Prozesstag nicht zu den Plädoyers. Wegen Mordes angeklagt ist Ekaterinas Mann.

Bremen – Wie allgemein erwartet, kommt es dann doch dazu: Im Prozess um seine getötete und zerstückelte Ehefrau hat der Angeklagte Walter B. (47) am Mittwoch weitere Anträge gestellt. Fast einen ganzen Verhandlungstag lang waren Gericht, Staatsanwalt, die Anwälte der Nebenklage und einer seiner Verteidiger damit beschäftigt, die, so ein Anwalt, rund 120 Seiten umfassende Eingabe im sogenannten Selbstleseverfahren zur Kenntnis zu nehmen.

Summa summarum benötigte das Gericht dafür fast fünf Stunden. Was nicht weiter verwundert; schließlich waren die ersten rund 85 Anträge an den vergangenen Verhandlungstagen auf 54 Seiten handschriftlich abgefasst. Deren Verlesung durch den Angeklagten hatte allein etwa 3,5 Stunden in Anspruch genommen.

Am Mittwoch nun griff das Gericht zu einem Kniff – dem sogenannten Selbstleseverfahren. Das bildet die Ausnahme vom Grundsatz, dass Urkunden und Anträge in Strafverfahren verlesen oder mündlich gestellt werden müssen. Im Selbstleseverfahren bekommen die Verfahrensbeteiligten identische Abschriften und lesen die Unterlagen selbst. Am Mittwoch sind das also elf Ausfertigungen von jeweils mehr als 120 Seiten – da musste fleißig kopiert, geheftet und schließlich gelesen werden. Bevor es dazu kommt, erklärt Walter B., die Kopien seien nicht vollständig, einige Randbemerkungen auf dem Original seien abgeschnitten. Die Verwunderung beim Vorsitzenden Richter ist mit Händen zu greifen. Und die Anwesenden scheinen kurz zu befürchten, dass der Angeklagte, der die Anträge doch lieber selbst vortragen würde („dass alles gelesen werden kann“), wieder zu einem stundenlangen Monolog anhebt.

Der gebürtige Kasache ist angeklagt, seine Frau am 4. Februar 2022 betäubt, getötet und später zerstückelt zu haben. Der Anklageschrift zufolge legte er den Torso und die abgetrennten Körperteile in einen Reisekoffer und warf ihn in einen Fluss. Knapp vier Wochen später wurde der Koffer in der Nähe des „Sail-City“-Hotels angespült. Als Motiv wird die Befürchtung des Mannes angegeben, seine Frau Ekaterina werde sich trennen und mit der gemeinsamen Tochter zu einem neuen Partner nach St. Petersburg ziehen. Während des Prozesses hatte die Mutter des Angeklagten erklärt, sie habe die Schwiegertochter im Affekt getötet und deren Leiche Stunden später zerteilt und in einen Koffer gepackt zu haben – alles ohne das Wissen des Sohnes. Der habe ihr lediglich geholfen, den schweren Koffer in die Geeste zu werfen.

Mordprozess um tote Ekaterina: Fotos der zerteilten Leiche

Mit einem persönlich noch am Dienstag bei Gericht abgegebenen Brief hatte die Mutter des Angeklagten sich an die Richter gewandt. „Mir geht nicht aus dem Kopf, was ich gemacht habe“, schreibt sie darin. Der Vorsitzende Richter liest den kompletten Brief vor. Sie beschreibt, in welcher Reihenfolge sie die Gliedmaßen der Schwiegertochter abschnitt. Mit grausigen Details: „Die Haut zappelte am Oberschenkel hin und her.“ Und sie erklärt sich bereit, alle Fragen des Gerichts zu beantworten. Warum nun dieser Brief? „Es klingt danach, dass alles stimmig gemacht werden soll“, sagt der Staatsanwalt. Mit anderen Worten: Ihre Angaben sollen zu den Feststellungen des forensischen Gutachters passen. Zum Beweis, dass dem nicht so ist, werden den Anwesenden Fotos von der zerteilten Leiche auf zwei großen Bildschirmen gezeigt. Der Angeklagte wendet sich ab.

Das Gericht beschließt aber dann doch das Selbstleseverfahren. Das erhöhe „die Wahrscheinlichkeit eines zeitnahen Verfahrensabschlusses“, heißt es in der Begründung, auf der anderen Seite erfährt die Öffentlichkeit nur wenig vom Inhalt der Anträge. Die sollen, wie die ersten 80, beweisen, dass der Angeklagte ein treusorgender Vater und Ehemann und zwischen den Eheleuten zum Tatzeitpunkt alles geklärt war. Was den Staatsanwalt nicht überzeugt: Möglicherweise, sagt er, wollte Walter B. seine Frau nur in Sicherheit wiegen.

Der Prozess wird am Donnerstag, 27. April, um 9 Uhr mit der Entscheidung über die Anträge fortgesetzt.