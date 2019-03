Bremer Kriminalitätsstatistik: „Kein Anlass zum Jubeln“

74.524 Delikte landesweit

+ © Christian Butt Polizei im Einsatz: Hier geht es zu einer Hausdurchsuchung. © Christian Butt

Die Bilanz liest sich ordentlich: Die Zahl der Straftaten im Land und in der Stadt Bremen ist erneut leicht rückläufig. Landesweit wurden 74.524 Delikte registriert, in der Hansestadt 62.101. Und die Aufklärungsquoten sind gestiegen – von 48,5 auf 49,2 Prozent im Land und von 47,3 auf 49,3 Prozent in der Stadt.