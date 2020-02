Lifestyle-Messe „Kazel-Expo“: „Ein Stück Urlaub“

Bremen-Premiere

+ © Kuzaj Freuen sich auf die türkische Lifestyle-Messe in Bremen: Yasemin Schmidt und Organisator Hamza Erdogan. Die „Kazel-Expo“ öffnet von Freitag bis Sonntag, 28. Februar bis 1. März, in Halle 7 auf der Bürgerweide. © Kuzaj

Bremen - Mode, Kulinarisches, Live-Musik – klingt nach „Hanse-Life“? Nun, in diesem Fall ist die „Kazel-Expo“ gemeint. Die türkische Lifestyle-Messe feiert ihre Premiere in Bremen. 80 Aussteller sind von Freitag bis Sonntag, 28. Februar bis 1. März, in Halle 7 auf der Bürgerweide mit von der Partie. An allen drei Tagen öffnet die „Kazel-Expo“ in der Zeit von 11 bis 22 Uhr. Eintritt: drei Euro; Kinder unter sechs Jahren kommen kostenlos hinein.