Kaufhof-Gebäude in der Bremer City: „Gespräche laufen“

Genuss unter freiem City-Himmel: Die „mobile Weinbox“ des Ratskellers bietet im August acht verschiedene Weine aus Deutschland an.

Bremen – Suchen Sie Osterschmuck? Oder Adventsdekoration? Bei Galeria Kaufhof in der Bremer Innenstadt ist es in diesen Hochsommer- und Hitze-Tagen kein Problem, auch solche Kundenwünsche zu erfüllen. Schließlich muss alles „raus“, wie knallbunte Plakate dort allerorten verkünden. Die Kaufhof-Filiale an der Papenstraße wird, wie es heißt, Ende Oktober geschlossen.

Der Elektromarkt Saturn hingegen, ebenfalls im Gebäude, ließ ein trotziges „Wir bleiben!“ plakatieren. Und auch der Edeka-Supermarkt im Untergeschoss ist noch da. Das Gebäude gehört der Frankfurter Immobiliengesellschaft DIC Asset AG. Was soll aus der Immobilie werden? „Wir befinden uns aktuell in Planung für ein Nachnutzungskonzept für das Objekt. In diesem Zusammenhang laufen aktuell sowohl Gespräche mit den existierenden Mietern Saturn und Edeka als auch mit potenziellen neuen Mietern“, heißt es bei DIC auf Anfrage. Und: „Die laufenden Gespräche können wir nicht weiter kommentieren.“

An den Kaufhof-Kassen ist unterdessen manch wehmütiges Gespräch zu hören. „Wir werden Sie vermissen“, sagt etwa ein älteres Ehepaar. Antwort der Kassiererin: „Wir Sie auch, das können Sie mir glauben.“

Ratskeller öffnet „mobile Weinbox“

Derweil ist an verschiedenen Orten in der Bremer City zu spüren, wie auch mit kleinen und kurzfristigen Maßnahmen versucht wird, sich gegen den Negativ-Trend der Schließungen und Geschäftsaufgaben zu stemmen. Das Größere und Grundsätzliche soll ja im September folgen, im langfristiger angelegten Innenstadt-Aktionsplan des Senats.

Direkt am Rathaus ist eine der kurzfristigen Neuerungen zu sehen. Vor dem Stadtweinverkauf am Schoppensteel hat der Ratskeller diese Woche eine „mobile Weinbox“ aufgestellt. Sie ist montags bis sonnabends in der Zeit von 11 bis 19 Uhr geöffnet und bietet ein monatlich wechselndes Sortiment – gegenwärtig sind‘s acht Weinsorten.

„Wir möchten die Innenstadt weiter beleben und ein ergänzendes Angebot zu den Schaustellerbuden schaffen, die derzeit das Stadtbild rund um das Rathaus prägen“, sagt Geschäftsführer Hans Peter Schneider. Mit Blick auf den Ratskeller, die Liebenfrauenkirche und den Domshof können Bremer, Butenbremer und Bremen-Besucher eine Pause vom Stadtbummel machen (oder auf den Feierabend anstoßen). „Feste Sitzbereiche sowie ein abgestimmtes Hygienekonzept sorgen für die nötige Sicherheit“, so Ratskellermeister Karl-Josef Krötz.

Packhaus-Ticketshop wieder da

Einige Schritte vom Rathaus entfernt, an der Balgebrückstraße, hat Theater-Impresario Knut Schakinnis den Ticketshop seiner Häuser wieder aufgemacht – nach sechsmonatiger Corona-Schließung. Während das Theaterschiff an der Tiefer (und seine Dependance Theater Worpswede) voraussichtlich noch bis Ende des Jahres geschlossen bleiben, wird die Komödie Bremen im Packhaustheater (bisheriger Name: Packhaustheater im Schnoor) ab September wieder spielen.

Zum Auftakt gibt es am 10. September die Premiere der Komödie „Zwei wie Bonnie und Clyde“, bevor im Oktober, November und Dezember die Theaterschiff-Hits „Loriots gemischtes Doppel“ und „Weiber“ von der Weser in den Schnoor wandern. Der Ticketshop an der Balgebrückstraße (Nähe Domsheide) öffnet montags bis freitags von 10 Uhr bis 14 Uhr.

Ein Platz für Mudder Cordes

Szenenwechsel. Mudder Cordes (bürgerlich Metta Cordes; 1815 bis 1905) gilt als „Bremer Original“. An der Knochenhauerstraße in der Bremer Innenstadt erinnert ein Bronzedenkmal der Bildhauerin Christa Baumgärtel seit 1987 an die Tochter eines Landwirts aus Oberneuland. Ihr zäher Wille beeindruckte die Zeitgenossen: Von Armut geplagt, zog Mudder Cordes mit einem Gemüsewagen durch die Stadt, der später von einem Hund und noch später von einem Esel gezogen wurde.

Die Grünen-nahe Heinrich-Böll-Stiftung sitzt an der Carl-Ronning-Straße, also in Sichtweite des Denkmals für Mudder Cordes. Die Stiftung schlägt nun vor, die Fläche im Winkel zwischen Knochenhauer- und Carl-Ronning-Straße, die bislang unbenannt ist, fortan „Mudder-Cordes-Platz“ zu nennen.

Dabei gehe es um „die stärkere Berücksichtigung von Frauen bei Straßen- und Platznamen“ und auch um „die Steigerung der Aufenthaltsqualität in der Innenstadt“, heißt es bei der Stiftung. Dazu müsste aus der Fläche, auf der Fahrradbügel installiert sind, tatsächlich ein Platz gemacht werden. Die Stiftung schlägt vor, die Bügel um ein paar Meter in Richtung Bürger-Service-Center zu verlegen, was aber „zwei bis drei bisherige Auto-Parkplätze in Anspruch nehmen“ würde.