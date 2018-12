Kater „Ernie“ wird Social-Media-Star

Bremen - Von Thomas Kuzaj. So ein Kater tigert ja gern mal durch die Gegend. Da macht Maine-Coon-Kater „Ernie“ – sieben Jahre alt, acht Kilo schwer – keine Ausnahme. Allerdings ist er nicht allein unterwegs. „Ernie“ nimmt seine Besitzer Dagmar und Torsten Nürnberger überall mit hin. Man kann es auch anders sagen – er folgt ihnen auf Schritt und Tritt. Ein Verhalten, das ihn nach vielen Zeitungs- und TV-Berichten zum Medienstar gemacht hat. Jetzt setzt „Ernie“ noch eins drauf. Ganz zeitgemäß wird er nun Social-Media-Star. Denn neuerdings hat der Habenhauser Kater einen Facebook-Auftritt.

Dort dokumentieren die Nürnbergers alles, was sie mit ihrem Kater so erleben. Und das ist ja eine ganze Menge. Am Dienstag zum Beispiel machte „Ernie“ ein Kurzvolontariat in unserer Bremer Redaktion. Neben der druckfrischen Zeitung interessierte ihn unter anderem auch die Computermaus – klar, Kater bleibt Kater.

Auf Facebook (@KaterErnieBremen) sind die tierischen Abenteuer des vierbeinigen Habenhausers nachzulesen. „Ernie“ in der Kaffeerösterei Münchhausen, „Ernie“ in der Berliner Freiheit (Vahr), „Ernie“ auf dem Blumenmarkt – seine Besitzer lernen durch ihren umtriebigen Kater eine ganze Menge kennen. Mal guckt er beim Freimarktsaufbau zu, mal besucht er das Huchtinger Roland-Center. Mal sorgt er an einer Tankstelle für Aufsehen, dann wieder zieht er die Blicke in der Straßenbahn auf sich. „Die Leute drehen sich um, wenn wir ihn auf dem Schoß haben“, sagen die Nürnbergers.

Und nun? Nun steht natürlich noch ein Bummel über den Weihnachtsmarkt an, den liebt „Ernie“ auch. „Er ist sehr neugierig“, so seine Besitzer. Und er macht damit vielen Menschen Freude. Nächste Woche dann zum Beispiel in einer Seniorenresidenz in der Vahr.