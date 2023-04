Karstadt-Mitarbeiter wollen an Karsamstag streiken – Bremen auch betroffen?

Von: Fabian Raddatz

Kurz vor Ostern hat die Gewerkschaft Verdi angekündigt, in mehreren Galeria Karstadt Kaufhof-Filialen streiken zu wollen. Unklar, ob auch in Bremen.

Bremen – Mit Warnstreiks in mehreren Filialen wollen Mitarbeiter des insolventen Konzerns Galeria Karstadt Kaufhof am Karsamstag, 8. April 2023, gegen die einschneidenden Sanierungsmaßnahmen protestieren. So hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte an fünf Standorten in Hessen dazu aufgerufen, ihre Arbeit für einen Tag niederzulegen. Karsamstag zählt aufgrund der umliegenden Feiertage zu den Verkaufs-stärksten Tagen des Jahres im Einzelhandel.

Die Karstadt-Filiale in Bremen gibt es seit 1902. © Sina Schuldt/dpa

Unklar ist bislang, ob auch die Bremer Filiale in der Obernstraße am Samstag auch geschlossen bleibt

Warnstreik bei Galeria Karstadt Kaufhof angekündigt: Bremer Filiale steht auf Streichungsliste

Mitte März hatte der finanziell angeschlagene Konzern Galeria Karstadt Kaufhof verkündet, dass er 52 der bundesweit 129 Filialen schließen will. Während etliche Häuser bereits im Sommer vor dem Aus stehen, soll die Filiale in Bremen zum 31. Januar 2024 dichtmachen.

Diese Nachricht traf die Beschäftigten wie auch die Bremer Politik und Wirtschaft völlig unvorbereitet: Das Kaufhaus in Bremen gilt als finanziell solide, auf der Streichliste stand es bislang nicht. Die Mitarbeiter wurden in einer Betriebsversammlung informiert. Die Gewerkschaft Verdi war entsetzt und sprach von „einem Schlag ins Gesicht“ der betroffenen fast 240 Beschäftigten, die überwiegend weiblich sind.

Grund für die beabsichtigte Schließung des traditionsreichen Standortes (1902 eröffnete Karstadt in Bremen) sollen Unstimmigkeiten zwischen dem Bremer Bauunternehmer Kurt Zech und dem Galeria-Konzern über die Miethöhe und weniger Verkaufsfläche sein.