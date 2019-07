400 Bewohner im Tierheim in Findorff: Ein entspannter Sommer

Tierpfleger Dirk Lemke ist Spezialist für Exoten. In seiner Hand blickt eine Bartagame etwas träge im Exotenhaus des Bremer Tierheims in Findorff umher.

„Karl“, Jahrgang 2015, räkelt sich. Der weißgetigerte Kater liegt auf einem großen Katzenbaum. Er teilt sich eine komfortable Katzenstube im 2012 eingeweihten neuen Hunde- und Katzenhaus des Bremer Tierheims in Findorff mit seinem etwa zwei Jahre jüngeren Kumpel, dem Kater „Luke“. Das Tierheim wird vom Bremer Tierschutzverein betrieben, der in diesem Jahr sein 125. Bestehen feiert.

Bremen - Von Martin Kowalewski. „Karl“ und „Luke“ haben Möbel und Spielzeug. Unter anderem stehen ein Teddy und eine kuschelige Schlafstätte auf der Fensterbank bereit. Ein Durchgang führt aus der kleinen Katzenstube hinaus in einen mehrere Quadratmeter großen Freiluftbereich. Andere der insgesamt 200 Katzen im Tierheim leben nicht ganz so komfortabel. Aber auch sie haben immerhin einen mehrere Quadratmeter großen Außen- und einen ebenso großen Innenbereich zum Leben.

„Die Katzenvermittlung klappt gut“, sagt Pressesprecherin Gaby Schwab (56) aus Oyten. Pärchen oder auch Katzenduos, die sich befreundet haben, würden nur zusammen abgegeben.

65 Hunde im Bremer Tierheim

Innen und außen zu wohnen, das genießen auch die 65 Hunde im Heim. Einige schauen erwartungsvoll durch die Gitter, andere bellen etwas nervös. Zweimal am Tag gibt es Auslauf auf einer der großen Gartenflächen. Dazu kommt täglich ein großer Spaziergang.

36 Menschen arbeiten im Tierheim, dazu kommen mehrere Ehrenamtliche, darunter sogar „Katzenstreichler“, die die kleinen Vierbeiner nicht nur streicheln, sondern auch mit ihnen spielen. Für Hunde gibt es Gassigeher. In diesem Sommer herrscht relative Entspannung, anders als früher.

Aktionen zur Katzenkastration machen sich bemerkbar

Schwab erinnert sich noch gut an vergangene Jahre, in denen ab den Osterferien und natürlich ganz besonders auch im Sommer Tiere abgegeben wurden. Sie waren für angebliche „Tierliebhaber“ ein Hindernis im Urlaub.

+ „Karl“ hat Besuch: Gaby Schwab in einer Katzenstube des Bremer Tierheims. © Kowalewski 400 Tiere sind in dem Heim untergebracht, ein echter Rückgang verglichen mit den vergangenen Jahren. „Die Aktionen zur Katzenkastration macht sich bemerkbar. Freigängerkatzen müssen kastriert werden. Das hat die Bremer Bürgerschaft 2011 beschlossen“, sagt Schwab.

Ein weiterer Grund für den Rückgang seien wahrscheinlich die sozialen Medien. „Wir zeigen das Tier auf Facebook. Wir erreichen 150 000 bis 200 000 Menschen binnen zwei Tagen. Meistens wissen wir dann, woher das Tier kommt“, sagt Schwab.

Meist würden sich die Besitzer dann rausreden und zum Beispiel behaupten, das Tier bereits weiterverkauft zu haben. Es gibt aber auch andere Fälle. Eine Katze wurde zurück nach Lüneburg geschickt, wo sie zwei Monate zuvor verschwunden war und vermisst wurde.

1. Halbjahr 2019: 115 Tiere gehen zurück an Besitzer

115 Tiere gingen im ersten Halbjahr 2019 zurück an ihre Besitzer. „Wird ein Tier gefunden, ist der Finder verpflichtet, das Tier bei der Polizei oder dem Tierheim zu melden“, sagt Schwab. Typische Fundorte seien zum Beispiel Einkaufszentren.

Tierpfleger Dirk Lemke (54) betritt das Exotenhaus. Etwas träge blickt eine Bartagame in ihrem Terrarium. Der Tierpfleger nimmt sie heraus. Lemke hat sich auf Exoten spezialisiert. „Wir haben hier acht Bartagamen. Alles Männchen“, sagt er. „Das sind Einzelgänger. Sie bedrängen die Weibchen, wenn man sie mit ihnen zusammenhält. Man hat normal ein Männchen auf drei bis vier Weibchen. Darum der Überschuss.“ Die Folge: Viele Bartagamen werden ausgesetzt.

Die Hitze des Sommers macht auch den Tieren im Heim zu schaffen. „Sie sind müde und schlapp. Der Blutdruck geht runter“, sagt Judith Mäurer-Holm (38), eine von zwei Tierärztinnen im Heim.

Infos: Der Bremer Tierschutzverein

Der Bremer Tierschutzverein wird am 16. November 1894 gegründet. Zu dieser Zeit haben sich in England bereits moderne Tierschutzgedanken entwickelt. Gut 30 Jahre muss der Verein ohne eigene Räumlichkeiten auskommen und bringt in Not geratene Tiere bei Tierfreunden unter. 1932 kann der Verein die frühere Abwasseranlage an der verlängerten Hemmstraße übernehmen und zu Tierunterkünften ausbauen. Das ist die Geburtsstunde des Bremer Tierheims.

Am 31. August 2019 wird im Schuppen 1 von 11 bis 21 Uhr in der Überseestadt das erste Tierschutzfestival zugunsten des Bremer Tierheims mit diversen Bands, dem Theater „Interaktiwo“ und einem Kinderprogramm sowie Info- und Verkaufsständen mit tierschutzgerechten Artikeln stattfinden. Adresse des Heims: Hemmstraße 491, Internet: www.bremer-tierschutzverein.de