Karin-Hollweg-Preis geht an Bremer Künstlerin Hannah Wolf

Von: Thomas Kuzaj

Ausgezeichnet: Hannah Wolf, Künstlerin und Trägerin des Karin-Hollweg-Preises. © Gabriela Valdespino/GAK

Bremen – Hannah Wolf – so heißt sie in diesem Jahr, die Trägerin des renommierten Karin-Hollweg-Preises. Das hat die Gesellschaft für aktuelle Kunst am Freitag bekanntgegeben. Der Karin-Hollweg-Preis wird alljährlich im Rahmen der Meisterschüler-Abschlussausstellung der Bremer Hochschule für Künste (HfK) verliehen. Er gilt als einer der höchstdotierten Förderpreise der Kunsthochschulen in Deutschland.

Hannah Wolf bekommt die Auszeichnung für ihre Videoinstallation „Arbeit am Produkt“. Die Installation habe die Jury „in ihrer Konsequenz und Vielschichtigkeit überzeugt“, hieß es am Freitag weiter. Die Doppelprojektion der Künstlerin stellt Ferienanlagen an der türkischen Küste den in der gleichen Region liegenden Ruinen archäologischer Grabungen gegenüber.

„In einem präzise arrangierten Rhythmus der Bilder werden faszinierende Analogien sichtbar“, heißt es in der Begründung der Jury. „Insbesondere die exklusive Themenpark-Ästhetik der All-Inclusive-Urlaubsresorts erweist sich im Vergleich als oberflächliche Kulisse und potenzielle Ruinenlandschaft voller absurder kulturhistorischer Zitate.“ Und: „Mit dem aktuellen Werk entwickelt Hannah Wolf überzeugend ihre bisherigen künstlerischen Ansätze inhaltlich und formal weiter.“

Preisträgerin lebt und arbeitet in Bremen

Hannah Wolf, Jahrgang 1985, lebt und arbeitet in Bremen. Sie war 2022/23 Meisterschülerin bei Julika Rudelius und studierte von 2017 bis 2022 Freie Kunst in der Klasse für Zeitmedien bei Rudelius, Jean-François Guiton und Jenny Kropp an der Hochschule für Künste in Bremen – sowie zuvor (von 2014 bis 2017) Medienkunst in der Klasse „Intermedia“ bei Alba D’Urbano an der Hochschule für Graphik und Buchkunst in Leipzig.

In der Jury saßen Dr. Matilda Felix (Städtische Galerie Delmenhorst), Prof. Dr. Christoph Grunenberg (Kunsthalle Bremen), Wolfgang Hainke (Künstler), Dr. Arie Hartog (Gerhard-Marcks-Haus), Stefanie Kleefeld (Kunsthalle Bremerhaven), Dr. Andreas Kreul (Karin-und-Uwe-Hollweg-Stiftung), Ingmar Lähnemann (Städtische Galerie), Nadja Quante (Künstlerhaus Bremen), Dr. Frank Schmidt (Museen Böttcherstraße) und Janneke de Vries (Weserburg). Der Preis ist mit insgesamt 18.000 Euro dotiert, wobei die eine Hälfte direkt als Preisgeld ausgezahlt wird und die andere für die Realisierung einer Einzelausstellung reserviert ist.

Die diesjährige Meisterschüler-Abschlussausstellung ist unterdessen noch bis zum 27. August bei der Gesellschaft für aktuelle Kunst (Teerhof), in der Weserburg und auf dem Ausstellungsschiff MS „Dauerwelle“ zu sehen.