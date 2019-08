Prozess um „falsche Polizisten“: Ermittlungsführer der Polizei sagt aus

Bremen - Von Steffen Koller. Drei Firmen, mehrere Strohmänner und ein mutmaßlicher Drahtzieher – am Landgericht Bremen wird immer deutlicher, wer der Kopf der seit März angeklagten Männer im Verfahren „falscher Polizist“ ist. Laut Staatsanwaltschaft steckt Hikmet K. (30) hinter einem Großteil der Betrugstaten – und das nicht nur zum Nachteil älterer Menschen. Auch im Autoschiebergeschäft mischte der Mann wohl ordentlich mit.

350 Beamte durchsuchten am 21. September vergangenen Jahres insgesamt 14 Objekte in Bremen. Die Aktion richtete sich gegen Strukturen der sogenannten „Callcenter-Mafia“, die mit Telefonbetrügereien hohe Summen erbeutete. Unter den Festgenommenen war auch Hikmet K., 30 Jahre alt, türkischer Staatsbürger, mehrfach vorbestraft.

Seit März sitzen er und drei weitere Männer im Alter von 25 bis 47 Jahren auf der Anklagebank. Der Vorwurf: banden- und gewerbsmäßiger Betrug in mindestens 14 Fällen. Der Schaden beläuft sich laut Anklage auf etwa 2,35 Millionen Euro. Und hier handelt es sich nur um die Taten der Masche „falscher Polizist“. Denn auch im Geschäft mit gestohlenen Autos und manipulierten Tachoständen soll K. treibende Kraft gewesen sein. Das zumindest geht aus den Aussagen des Mitangeklagten Marco B. (25) hervor, die am Dienstag verlesen wurden.

Beim Ermittlungsführer, der sich seit Ende 2017 mit K. und den vorgeworfenen Taten beschäftigte, machte Marco B. in mehreren Aussagen deutlich, dass bei K. alle Fäden zusammenliefen. Insbesondere im Autoschiebergeschäft soll K. federführend gewesen sein. So habe B. bei seiner Vernehmung ausgesagt, K. habe sowohl Leasing-Fahrzeuge besorgt als auch Fahrzeugdokumente wie Service- und Wartungshefte manipuliert, erklärte der Beamte in der Verhandlung.

Zudem habe der Aussage B.s zufolge K. dafür gesorgt, dass die Männer unter falscher Identität die Autos gewinnbringend weiterverkaufen konnten. Zudem hätte der 30-jährige Hauptangeklagte auch Personen damit beauftragt, Tachostände zu manipulieren. Die „geschönten“ Fahrzeuge, zumeist Mittelklasse- und Lieferwagen, wurden danach an ahnungslose Kunden verkauft. Hierbei ist laut Anklage ebenfalls ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden.

Mittels drei verschiedener Firmen – zwei Logistik-Unternehmen und eine Autovermietung – und mehreren Strohmännern, über die die Firmen angemeldet waren, floss das so ergaunerte Geld „fast ausschließlich“ an K., so der Ermittlungsführer. Die Mitangeklagten hätten zwar „Lohn“ erhalten, dabei soll es sich jedoch um Beträge von lediglich 100 bis 300 Euro gehandelt haben. Den Großteil steckte sich demnach wohl K. in die eigene Tasche. Offiziell lebte er von Sozialleistungen, im Zuge der Hausdurchsuchung stellten die Ermittler unter anderem hochpreisige Luxuskarossen sicher.

Für seine Aussage verlangte Marco B. laut dem Beamten, ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen zu werden. Dafür sei B. „nicht geeignet“ gewesen, so der Ermittler. Laut B. hatte K. ihn 2016 mit einem Messer bedroht und dabei auch zugestochen, nachdem B. einen Schaden an einem Fahrzeug verursacht hatte. Dass K. zu „cholerischem Verhalten“ neige, bestätigte der Beamte. „Es bedarf nicht viel, dass K. einen Wutanfall bekommt“, formulierte er die Erkenntnis aus Telefonüberwachungen.