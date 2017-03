Suche nach erster Astronautin: Vom Kampfjet in die Rakete

Die sechs Finalistinnen für eine Ausbildung zur ersten deutschen Astronautin stellen sich in Bremen vor: Nicola Baumann (v.l.), Magdalena Pree, Lisa Marie Haas, Suzanna Randall, Susanne Peters und Insa Thiele-Eich.

Bremen - Von Antonia Schaefer. Claudia Kessler wollte es wissen – wer wird Deutschlands erste Astronautin? Und 490 Frauen antworteten: Ich! Rund ein Jahr, etliche Tests und Medienauftritte später, stellte Kessler, die Initiatorin des Projekts „Die Astronautin“, ihre sechs Finalistinnen am Mittwoch in Bremen vor.

Eine von Ihnen soll voraussichtlich ab 2020 für rund zehn Tage zur Internationalen Raumstation (ISS) fliegen. Ob das klappt, ist aber noch unklar, denn die privat organisierte und finanzierte Initiative sucht derzeit Sponsoren, um die Kosten für Weltraumausflug und Astronautenausbildung zu decken – rund 50 Millionen Euro. Bisher ist nur ein Bruchteil der Summe zusammengekommen. Kessler bleibt zuversichtlich: „Ich bin so was von überzeugt, dass das klappt.“ Die Zeit sei reif für Deutschlands erste Astronautin.“

Die Präsentation jedenfalls gleicht wohl auch deshalb einem Werbeevent. Mit dramatisch unterlegter Musik, die Sci-Fi-Erinnerungen wach werden lässt, startet die Eröffnung in einer ganz im Weltraumstil gehaltenen Werks-halle von Airbus Defence & Space. Sogar ein begehbares Modell der ISS hängt über den Köpfen der mehreren hundert Gäste. Mit Klimperdose und Crowdfunding versuchen die Veranstalter, Sponsoren zu gewinnen – Wirtschafts-, Politik- und Medienvertreter waren in Vielzahl geladen.

Vorbild für junge Mädchen

„Das ist hier keine MickeyMaus-Veranstaltung“, sagt Matthias Hill, Gründungsmitglied der Initiative. „Aus meiner Spinneridee ist ein erwachsenes Projekt geworden“, sagt auch Initiatorin Kessler. Ihre Initiative – „eine Herzensangelegenheit“ – startete sie vor einem Jahr, um ein Vorbild für junge Mädchen zu schaffen.

Die Finalistinnen können sich jedenfalls sehen lassen: Eine Kampfpilotin ist darunter, eine Meteorologin, eine Astrophysikerin und eine promovierte Raumfahrttechnikerin. Die Jüngste aus dem Sextett, Magdalena Pree, ist gerade 28 Jahre alt. Die älteste bringt es auf 37 Lenze. Zum Anlass sind alle sechs in orange-schwarze Overalls und silberne Rollkragenshirts gekleidet. In Ehrgeiz, Wissenseifer und Bildung stehen sich die Spitzenkandidatinnen dem Anschein nach in nichts nach.

Schwere Auswahl aus 80 Bewerbungen

Schon aus der engen Auswahl von knapp 80 Frauen die sechs Finalistinnen auszuwählen, sei schwierig gewesen, sagt Claudia Stern, Leiterin des medizinisch-psychologischen Auswahlverfahrens. Die sechs Kandidatinnen hätten die medizinischen und psychischen Tests allesamt ohne Probleme gemeistert. Die Bekanntgabe der Gewinnerin und ihrer Stellvertreterin findet am 19. April in Berlin statt.

„Meine Mitbewerberinnen sind allesamt großartige Menschen“, sagt Finalistin Susanne Peters. Die Potsdamer Luft- und Raumfahrttechnikingenieurin sieht ihren Vorteil in ihrer Vielseitigkeit – sie betreibt Taekwondo, läuft Halbmarathons und reist viel.

Sportlich ausgefallene Hobbys sind ein wiederkehrendes Phänomen unter den Spitzenkandidatinnen – Karate, Kite-Surfen, Klettern. Dass das kein Zufall ist, weiß Ulrich Walter, der selbst 1993 die Erde in einer Rakete verließ. „Tagtäglich fensterlos in einer Tonne; das Astronautenleben ist extrem körperlich und psychisch anstrengend.“

Finalistin Nicola Baumann, Eurofighter-Pilotin bei der Bundeswehr, Dienstgrad: Major, freut sich auf die Herausforderung: „Die 70 .000 PS des Kampfjets sind mir mittlerweile ein bisschen wenig Schub“, sagt die Münchnerin. „Da käme eine Rakete gerade passend.“

dpa