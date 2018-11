Kampf gegen den Pilz

Wissenschaftler aus Bremen und Indien wollen mit Bakterien Safran retten

+ Barbara Reinhold, Biologin an der Bremer Uni, erforscht mit ihrem Team die Ursachen für Pilzerkrankungen der Gewürzpflanze Safran und sucht nach Gegenmitteln, dies könnten Bakterien sein. - Foto: dpa

Bremen - Von Wyona Schütte. Jean-Frederic Waldmeyer ist Bauer. Allerdings pflanzt er etwas für Deutschland sehr Ungewöhnliches an: Safran. „Die Herstellung ist reine Handarbeit“, sagt er. „Für ein Kilogramm Safran braucht man bis zu 300 000 Blüten.“ Waldmeyer ist einer der wenigen Menschen, die diese Krokusart in Deutschland anbauen. Er möchte zeigen, dass sich das Gewürz nicht nur in den Hauptanbauregionen wie dem Iran, Indien oder im Mittelmeerraum produzieren lässt.