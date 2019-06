Im Kampf gegen Malaria

Für ihr Studienprojekt, Teil einer weltweiten Studie, waren die angehenden Informatiker Mirco Jüstel (v. l.), Marcel Schäfer, Anil Olgun, Tugce Karakus (sitzend) und Florian Vögtle in Bangkok und im Nordwesten Thailands an der Grenze zu Myanmar unterwegs. Foto: UNIVERSITÄT BREMEN

Bremen - Von Viviane Reineking. Studenten, die schon im Studium selbst zu Forschern werden: Diese Formate gewinnen an den Hochschulen zunehmend an Bedeutung. Ein solches Seminar, noch dazu mit engem Praxisbezug, führte angehende Informatiker der Universität Bremen drei Wochen lang nach Thailand. Ziel ihrer studentischen Mission: einen Beitrag zur Bekämpfung der Malaria zu leisten – einer der dem Robert-Koch-Institut des Bundesgesundheitsministeriums zufolge bedeutendsten Infektionskrankheiten weltweit.

Im Seminar von Dr. Thomas Barkowsky haben die Masterstudenten ein App-basiertes System entwickelt. Mit dessen Hilfe wollen sie erfahren, wann und wo die Infektionsrisiken für Malaria besonders groß sind. In dem Projekt arbeiten die Informatik-Studenten dafür mit Gesundheitswissenschaftlern der Mahidol-Universität in Bangkok zusammen. Einen Großteil der Zeit verbrachten die Bremer Studenten deshalb an der Uni in Thailands Hauptstadt.

Einige Tage waren die Studenten zudem in der Provinz Tha Song Yang an der Grenze zu Myanmar unterwegs. „Eine Gegend, in der das Risiko – in Bezug auf Thailand – mit am höchsten ist“, sagt Barkowsky, der ebenfalls in dem südostasiatischen Land dabei war.

Die Menschen in der ländlich geprägten Region durchquerten auf ihren täglichen Wegen immer wieder Malariagebiete. „Mobilität ist ein wichtiger Schlüsselfaktor bei der Ausbreitung dieser Krankheit“, so Barkowsky.

Mit rund 20 Probanden testeten die Studenten im Untersuchungsgebiet die von ihnen entwickelte App, die für das Projekt automatisch Bewegungen der Nutzer aufzeichnet.

Herausfinden wollten die Studenten bei der praktischen Arbeit mit den Studienteilnehmern etwa, wie ihre Anwendung auf den oft veralteten Smartphones der Menschen vor Ort läuft, ob bei schlechtem Datenempfang in der strukturschwachen Gegend Messdaten bei der Übertragung verlorengehen, wie die Teilnehmer auf die App reagieren und ob sie verstehen, worum es bei dem Projekt geht. Sie bereiten die gesammelten Daten nun auf und werten sie aus. Danach steigen neue Studenten in das Projekt ein.

Die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern in Bangkok ist Teil einer weltweiten Studie des US-amerikanischen Forschungszentrums für Allergien und Infektionskrankheiten, dem „National Institute of Allergy and Infectious Diseases“.

Nach Abschluss der Vorstudie durch die Bremer Studenten werden in den nächsten fünf Jahren gemeinsam mit den Forschern in Bangkok mehrere hundert Studienteilnehmer in Thailand untersucht, ihre täglichen Wege über die App anonymisiert aufgezeichnet, Gesundheitsdaten erhoben und ausgewertet.

Von Interesse seien dabei vor allem wiederholte und neu auftretende Infektionen. Wo genau sind die Risikogebiete, in denen sich die Menschen infizieren können? Und wo ist es vielleicht sicherer? „Die Kombination der Daten – wann ist wer wo, gibt es dort Mücken und Malariaerreger – lässt im Prinzip sehr genaue Risikoabschätzungen zu“, so Barkowsky. „Erst wenn wir verstehen, wie die Infektionswege dieser Krankheit sind, können wir den Hebel gezielter ansetzen, wie man Infektionen vermeidet“, so der Dozent.

Eine Gegenmaßnahme könnte es dann zum Beispiel sein, Hochrisikogebiete zu vermeiden, insbesondere nach Sonnenuntergang und in der Nacht, wenn die Überträgerin der Erreger, die Anopheles-Mücke, aktiv sei.

Für die Studenten – die meisten seien zuvor noch nicht in Asien gewesen – sei die Reise ein einprägsames Erlebnis gewesen. Außerdem eine wertvolle interkulturelle Erfahrung sowie ein guter Einblick in interdisziplinäre Forschung zwischen den Bereichen Informatik, Medizin und Epidemiologie, so der Hochschullehrer.

Barkowsky: „Für sie ist es sehr interessant zu erleben, dass ihre Arbeit praktische Anwendung in der Forschung findet.“